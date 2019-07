Concours d'écriture Au-delà des lignes 2019 : les 20 lauréats dévoilés

Catégorie Débutants :

Le concours Au delà des lignes , mené par la Fondation M6 et l’Éducation nationale en partenariat avec l’Administration pénitentiaire, a réuni 454 participants accompagnés par 60 enseignants au sein 53 établissements pénitentiaires. Le concours a pour ambition de lutter contre l’exclusion des personnes détenues en rupture avec l’écriture, enjeu majeur pour lutter contre la récidive.Cette année, les participants ont dû composer sur le thème « Une rencontre », dans trois catégories distinctes « Débutants », « Intermédiaires » et « Confirmés ». C’est un jury national qui a désigné les lauréats de 2019. Parmi eux, on pouvait retrouver des représentants de l’Administration pénitentiaire et de l’Éducation nationale, des auteurs, des scénaristes et des journalistes.Chaque participant a reçu le recueil de cette édition 2019, dans lequel l’ensemble des textes est publié (disponible sur demande).Cette 4e édition, sur le thème « Une rencontre », a récompensé 20 lauréats :Lauréats mineurs :1er prix — Djamal pour son texte « Rencontre-moi si tu peux »2e prix - Antonio pour son texte « Détention »3e prix — Maïwenn pour son texte « J’ai rencontré le Triskel »Lauréats majeurs :1er prix — Bashkim pour son texte « Kosovo »2e prix — Vernon pour son texte « Une rencontre surprise »3e prix — Ardjian pour son texte « Une rencontre »Lauréats mineurs :1er prix — Saif pour son texte « L’île perdue »2e prix — Ibrahim pour son texte « Le 1er mot »3e prix — Rédouane pour son texte « Road Trip »Lauréats majeurs :1er prix - Daniel pour son texte « J’ai été content de… »2e prix - Michel pour son texte « Rencontre éphémère et naturelle »3e prix ex aequo - David pour son texte « L’arlésienne »3e prix ex aequo — Eduardo pour son texte « Les 7 portes »Lauréats mineurs :1er prix — Bouchra pour son texte « Les malheurs de la misère »2e prix — Antony pour son texte « Sans titre »3e prix — Alpha pour son texte « Sans titre »Lauréats majeurs :1er prix – Aurélien pour son texte « Le petit-vieux »2e prix - Daniel pour son texte « La dernière rencontre »3e prix ex aequo — Tristan pour son texte « J’ai rencontré le diable »3e prix ex aequo — Faouzi pour son texte « Sans titre »