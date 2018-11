Congrès OCLC à Marseille : le programme complet

OCLC, la coopérative mondiale de bibliothèques, tient son congrès annuel « Change the game », ou « Comment changer la donne » en France. Les 2 jours de congrès se tiendront les 26 et 27 février 2019, à Marseille, au sein de l’emblématique Palais du Pharo qui surplombe la méditerranée et le Vieux Port.





(Patrick Nouhailler, CC BY-SA 2.0)







Des sessions seront dédiées aux bibliothèques françaises, qui viendront partager leurs projets et initiatives avec une audience d’environ 300 participants venant d’une trentaine de pays différents. Il est donc possible, pour la première fois, de suivre la conférence complètement en français, puisque même les sessions plénières seront traduites simultanément. Nous aurons la chance d’entendre les perspectives de nombreuses bibliothèques, municipales et universitaires, mais aussi de l’ABES, la BnF et l’ADBU.

Voulez-vous en savoir plus sur les données liées ?

Un atelier sera organisé par OCLC Recherche et un panel de bibliothèques européennes. Nous discuterons comment les données liées font face aux défis d’interopérabilité dans un environnement d’informations en ligne, à travers plusieurs problématiques : quelles sont les pratiques émergentes et manières de travailler ? Comment l’écosystème des données liées évolue-t-il ? Comment les bibliothèques transforment et réinventent leurs données pour les partager ? Nous espérons examiner ensemble des expériences concrètes sur les données liées, échanger des exemples pratiques et explorer des conseils pragmatiques sur la façon de procéder.

Ou peut-être êtes-vous intéressé par les indicateurs d’évaluation ?

Nous nous trouvons dans une nouvelle ère de changements de la recherche et de nouveaux modèles d’enseignement et d’apprentissage. Il est nécessaire de documenter les changements des résultats des élèves, de définir les critères de mesure et d’évaluer les indicateurs destinés à l’apprentissage et la performance de la recherche. Lors du congrès, plusieurs intervenants expliqueront leurs approches pour améliorer la contribution des bibliothèques sur ce sujet.

Et les problématiques d’open access ?

La conférence est également l’occasion d’explorer les différentes initiatives en matière d’open access à l’échelle internationale, avec la participation de Open Edition, portail de ressources électroniques en sciences humaines et sociales. Le Project DEAL (Allemagne) sera également présenté. Il a pour intention de changer le status quo en termes de négociations, contenus et prix pour parvenir à un modèle qui transformera la science ouverte.

OCLC invite les bibliothécaires français à s’inscrire gratuitement à la conférence. Et le programme complet à retrouver par ici.