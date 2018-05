Constance Debré, lauréate du Prix de La Coupole 2018

© Stock



Le Prix de La Coupole (ancien prix Le Vaudeville) consacre un roman (récit ou recueil de nouvelles) français qui fait preuve d’esprit. Les années précédentes, ce prix a été décerné en 2017 à Claire Gallois avec Et si tu n’existais pas (Stock) et en 2016 à Fabrice Luchini, pour Comédie française (Flammarion).

La lauréate recevra sa récompense ce mercredi 13 juin 2018 à 20 h. Le prix est pour sa part doté de 5 000 € et sera mis à l’honneur au sein de la célèbre brasserie pendant un an (un plat dédié au lauréat, dédicaces…).



Le résumé de l'éditeur pour Play boy :



« J'ai même pas osé mettre la langue la première fois que j'ai embrassé une fille. C'était après Laurent. Avant je savais mais c'était théorique. J'ai fait un effort pour la deuxième. Je lui ai roulé une vraie pelle. Ça m'avait flattée comme un mec qu'elle soit mannequin. On progressait. J'avais toujours peur, mais moins. Sauf qu'à chaque fois on en était restées là. Ou plutôt elles en étaient restées là avec moi. Des hétéros qui se posaient vaguement la question et qui avaient calé. Des filles plus jeunes que moi, mais des filles comme moi. »