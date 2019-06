Constance Wu jouera dans l'adaptation de Bye-bye vitamines ! de Rachel Khong

Walt Disney Television — CC BY-ND 2.0





Après avoir fait preuve d’un comportement pour le moins étrange, Howard Young, éminent professeur d’histoire, vient d’être diagnostiqué comme souffrant de la maladie d’Alzheimer.

Quand sa femme demande l’aide de leur fille Ruth, celle-ci s’installe dans la maison parentale pour une année. À trente ans, en proie à ses propres doutes et confrontée à une vie qui ne ressemble pas à ce qu’elle avait imaginé, Ruth se retrouve plongée dans le joyeux chaos qui règne au sein de la famille : entre les rares moments de lucidité de son père et le comportement erratique de sa mère, la situation s’annonce plus compliquée que prévu.

Constance Wu interprétera le rôle de Ruth Young dans l’adaptation cinématographique du premier roman de Rachel Khong, Bye-bye, vitamines ! Elle fut nommée aux Golden Globes dans la catégorie Meilleure Actrice dans un film musical ou une comédie après le succès du film Crazy Rich Asians sorti en 2018. Elle sera également productrice exécutive.Jennifer Yee McDevitt s’occupera de l’adaptation du scénario, quant à Dylan Clark il produira le film pour son groupe basé à Universal, Dylan Clark Productions. Pour le moment aucunes informations sur le tournage n'a été transmises.Bye-bye, vitamines ! de Rachel Khong suit l’histoire de Ruth Young, qui découvre que son père, professeur d’histoire renommé, a perdu son emploi après avoir été diagnostiqué de la maladie d’Alzheimer. Elle décide de rentrer chez elle et de travailler avec l’ancien élève de son père pour organiser une « fausse classe » afin qu’il puisse continuer à enseigner.Le titre de Rachel Khong a été un véritable succès, en témoigne son palmarès : il a été nommé meilleur livre de l’année par le National Public Radio, le Ô The Oprah Magazine, Vogue, San Francisco Chronicle, Esquire, Huffington Post, Nylon, Entertainment Weekly, Buzzfeed, Booklist et The Independent. Il a remporté le California Book Award pour une première fiction et a également été finaliste au LA Times Book Prize.Voici le résumé de Bye-bye, vitamines ! :Rachel Khong trad. Caroline Bouet — Bye-bye, vitamines ! — Les Escales — 9 782 365 693 677 — 19,90 €Via Variety.