Contre le piratage, l’accès d’un site de téléchargement de sous-titres bloqué

À la suite d’une demande de RettighedsAlliancen, l’association des industries créatives danoises, le site de téléchargement de sous-titres OpenSubtitles est contraint de bloquer l’accès de sa plateforme aux utilisateurs danois. Une décision qui s’inscrit dans le large combat que mène l’organisation contre le piratage.

Banalities, CC BY 2.0









Cette association qui représente les industries créatives du Danemark mène diverses actions pour combattre le fléau du piratage. Et ce, dans toutes ses formes, jusqu’au téléchargement de sous-titres. Agissant pour le compte de plusieurs sociétés cinématographiques, l’organisation antipiratage a obtenu l’injonction de bloquer l’accès des utilisateurs du pays à OpenSubtitles.



À la suite de nombreux accords, le blocage s’est d’abord institué directement avec les grands fournisseurs d’accès Internet (FAI) comme TDC. Mais certains utilisateurs danois, qui disposaient de plus petits organismes pour leur connexion Internet, pouvaient encore accéder au site.



Sensibiliser au piratage, à quel prix ?

Une décision que RettighedsAlliancen éclaire sur son site web : « En collaboration avec l’Association des FAI (fournisseurs d’accès à Internet), RettighedsAlliancen a développé un programme de blocage de sites », apprend-on.« Ces interventions jouent un rôle crucial sur le comportement des utilisateurs sur Internet. En étant redirigé vers des textes juridiques, cela devrait davantage les sensibiliser à ce qui est légal ou illégal. Cela renforce également leur sentiment de responsabilité. »Sollicités par TorrentFreak , certains Danois affirment ne pas vraiment comprendre cette décision et mentionnent qu’il s’agit d’une « pente glissante ». Le site d’informations a rajouté que l’ordonnance du tribunal danois avait décidé de bloquer OpenSubtitles uniquement dans son rôle de fournisseur de sous-titres du logiciel de streaming Popcorn Time.Ainsi, seuls les domaines api.opensubtitles.org et dl.opensubtitles.org devraient être bloqués. Mais il reste impensable de restreindre la connexion des internautes danois qui voudraient accéder à la page d'accueil du site. Or, pour accéder aux sous-domaines, il est obligatoire de transiter par cette page principale. Gloups.Si l’organisation est très satisfaite de la coopération d’OpenSubtitles, il est bien sûr impossible de rendre le site totalement inaccessible au Danemark. Les utilisateurs peuvent toujours contourner le blocus, même celui du site, en utilisant des VPN pour cacher l’adresse IP d’origine et la rediriger vers un autre serveur, à l’étranger.Pour rappel, en 2016, plusieurs sites similaires à OpenSubtitles s’étaient regroupés pour attaquer le groupe antipiratage néerlandais , BREIN. Si Tim Kuik, directeur du groupe, avait confirmé que « la création et la diffusion de sous-titres nécessitent l’autorisation du titulaire de droits d’auteur », quelques exceptions avaient cependant été admises. Par exemple, quand le film fait partie du domaine public – tout de même...Cela reste tout de même une exception, les sous-titres proposés étant souvent liés à des œuvres récentes, et donc sous droit.