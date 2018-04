Conversation Littéraire pour la Nocturne de l'Hôtel Drouot

Le jeudi 3 mai prochain, retrouvez Claire Berest, Olivia Elkaim et Valérie Trierweiler à l’Hôtel Drouot pour une conversation littéraire et artistique autour de leurs trois muses Gabriële, Jeanne et Adèle. Dans le cadre de la Nocturne de Drouot, la conversation sera suivie d’une séance de dédicace et accompagnée d’une exposition de dessins de Gustav Klimt et Francis Picabia.







Gabriële Buffet, muse du peintre Francis Picabia, Jeanne Hébuterne, amante d’Amedeo Modigliani et Adèle Bloch-Bauer, qui inspira Gutav Klimt. Trois femmes du XXe siècle qui ont su nourrir la créativité trois peintres avant d’inspirer trois auteures du XXIe.



La figure féminine, ses formes et ses révoltes ont de tout temps servi d'aide aux artistes, qu’importe leur milieu. Poètes, peintres, sculpteurs ou écrivains ont bien souvent transformé leurs muses en icônes générationnelles. Une conversation croisée entre les trois auteures dans la salle 9 de l’Hôtel Drouot permettra de mieux cerner ces trois muses dont le destin romancé est au cœur de ces romans.



Anne et Claire Berest dans Gabriële aux éditions Stock, ont exploré la vie sulfureuse de leur arrière-grand-mère. « La femme au cerveau érotique » tel que la décrivait Francis Picabia était une personnalité avant-gardiste qui a également su séduire Gillaume Appolinaire et Marcel Duchamp.



Olivia Elkaim dans Je suis Jeanne Hébutenne aux éditions Stock dévoile l’amour tumultueux que Jeanne entretiendra avec Amedeo Modigliani. Elle deviendra son amante et son modèle de prédilection parfois à ses propres dépens.





Enfin, Valérie Trierweiler avec Le secret d’Adèle aux éditions des Arènes livre son premier roman. Elle y présente une figure emblématique de la Sécession viennoise qui guidera le peintre emblématique Gustav Klimt dont certains dessins seront exposés pour l’occasion.