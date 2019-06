Conversations avec Darius Khondji reçoit le Prix du livre de cinéma

Conversations avec Darius Khondji, un des rares ouvrages consacrés exclusivement à l'œuvre d'un chef opérateur, offre au lecteur un voyage à travers le cinéma des cinquante dernières années, vu par l'œil d'un directeur de la photographie qui a su révolutionner son art et se mettre au service d'Hollywood comme du cinéma d'auteur européen ou asiatique.

« C’est un livre passionnant. Darius Khondji a travaillé avec David Fincher, Wong Kar-wai, James Gray, Michael Haneke… C’est un grand, un sculpteur de la lumière, un poète de l'image », a déclaré Frédérique Bredin, présidente du CNC.Le lauréat du Prix du livre de cinéma 2019 a été choisi par un jury de professionnels, présidé par l’actrice Emmanuelle Devos. Le prix est doté de 10.000 € (5000 € pour l’auteur et 5000 € pour l’éditeur).Le résumé de l'éditeur pour Conversations avec Darius Khondji :Le Centre national du cinéma et de l'image animée a également profité de la remise du prix pour annoncer la création d'une nouvelle aide aux revues de cinéma, à compter de l’automne 2019.« Le CNC a pour mission d’encourager encore et toujours la cinéphilie en France. Ce nouveau soutien va accompagner tout ce qui permet de cultiver l’amour du cinéma : livres, revues, magazines… », a souligné Frédérique Bredin. Un premier appel à projets sera lancé à l’automne.5 à 10 revues se verront attribuer un soutien pouvant atteindre jusqu’à 10.000 €. Le règlement et les modalités de candidature, rédigés en concertation avec le Centre national du livre, seront dévoilés par le CNC au cours de l’été.Jordan Mintzer - Conversations avec Darius Khondji - Synecdoche - 65 € - 9791090172012