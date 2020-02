Conversations entre amis, de Sally Rooney, adapté par la BBC

Dublin, de nos jours. Frances et Bobbi, deux anciennes amantes devenues amies intimes, se produisent dans la jeune scène artistique irlandaise comme poètes-performeuses. Un soir, lors d'une lecture, elles rencontrent Melissa, une photographe plus âgée qu'elles, mariée à Nick, un acteur. Ensemble, ils discutent, refont le monde, critiquent le capitalisme comme les personnages de Joyce pouvaient, en leur temps, critiquer la religion. Ils font des photographies, ils écrivent, ils vivent. C'est le début d'une histoire d'amitié, d'une histoire de séduction menant à un « mariage à quatre » où la confusion des sentiments fait rage : quand Frances tombe follement amoureuse de Nick et vit avec lui une liaison torride, elle menace soudainement l'équilibre global de leur amitié.

Après Normal People, la BBC adaptera le premier roman de Sally Rooney, Conversations entre amis, paru en 2017 et traduit en France par Laetitia Devaux aux Éditions de l'Olivier. Alice Birch, qui a signé l'adaptation de Normal People, écrira plusieurs épisodes de la série adaptée de cet autre livre, aux côtés d'autres scénaristes, pas encore annoncés.Le résumé de l'éditeur pour Conversations entre amis :« J'adore Conversations entre amis, sa profondeur, son humour et sa fraîcheur, et c'est un honneur de participer à son adaptation à l'écran », a expliqué Lenny Abrahamson dans un communiqué. « Je suis particulièrement heureux que ma relation avec Sally et son travail se poursuivent. Faire Normal People a été un grand plaisir et je suis ravi de travailler à nouveau avec la même brillante équipe. »