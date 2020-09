Corinna Gepner lauréate du prix de traduction Eugen-Hemlé

« À mon sens, on ne traduit pas hors sol. On traduit avec toute son histoire, individuelle et collective, avec tout ce qui nous a précédé et tout ce qui nous entoure. J’ai essayé de montrer mon cheminement vers la traduction, pour faire comprendre ce qui habite mon travail, ce qui lui donne du sens à mes yeux, ainsi qu’un horizon. Et la façon dont il s’inscrit dans un rapport aux autres qui est bien plus vaste que le simple désir de donner à lire un texte. Je souhaitais aussi montrer que le travail de la traduction littéraire est tissé de doutes, d’interrogations qui resteront toujours sans réponse — et c’est tant mieux. Qu’il n’y a pas de savoir, juste une exploration, une expérimentation sans cesse renouvelées, un matériau qui ne cesse de se dérober. Et c’est justement pour cette raison que l’on peut travailler, inventer, et avancer. »

Le prix de traduction littéraire Eugen Helmlé est décerné chaque année par la Saarländischer Rundfunk, organisme de radiodiffusion de la Sarre, la fondation ME Saar (Fondation du syndicat des industries métallurgiques et électroniques de la Sarre) et — depuis 2010 — par la ville de Sulzbach.Créé en 2004 en mémoire de l’écrivain et traducteur sarrois Eugen Helmlé (1927-2000), il a été décerné pour la première fois en 2005. Il récompense en alternance des traducteurs littéraires de l’allemand vers le français et du français vers l’allemand pour l’ensemble de leur travail.Les mots de Corinna Gepner dans Traduire ou perdre pied :Germaniste Corinna Gepne a traduit, entre autres, Stefan Zweig, Klaus Mann, Erich Kästner, Michael Ende, Heinrich Steinfest, Katharina Hagena, Vea Kaiser, Christian Kracht. Elle a animé sur Fréquence protestante, pendant une dizaine d’ années, une émission de radio consacrée aux littératures germanophones traduites.Elle est actuellement présidente de l’Association des traducteurs littéraires de France.Doté de 10 000 euros, le prix a été remis le 7 septembre, le jour de la naissance d’Eugen Helmlé.