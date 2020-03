Coronavirus : la Foire du Livre de Londres finalement annulée

La Foire du Livre de Londres, en 2019

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le mois de mars du livre et de l'édition sera finalement bien calme, comparé aux autres années : la Foire du Livre de Londres vient d'annuler son édition 2020, confirme un communiqué diffusé par Reed Expositions, qui organise l'événement dans la capitale britannique.« Les effets, réels et attendus, du coronavirus deviennent évidents dans tous les aspects de notre vie, au Royaume-Uni et dans le monde : un grand nombre de nos participants sont confrontés à des restrictions concernant les voyages et déplacements. Nous suivons les directives du gouvernement britannique et travaillons en collaboration constante avec des autorités de santé publique et d’autres organisations. C’est donc avec réticence que nous avons pris la décision de ne pas maintenir l’événement cette année », indique l'organisation dans un communiqué.Hier encore, la Foire de Londres diffusait un message rassurant , expliquant que « toutes les mesures recommandées par le ministère de la Santé britannique et l'Organisation Mondiale de la Santé seront mises en œuvre, et d'autres seront aussi mises en pratique pendant l'événement ».Mais la Foire était victime de l'épidémie de coronavirus, déjà, par les absences annoncées de nombreux exposants, parmi lesquels Hachette, Amazon, Ingram, Simon & Schuster, Macmillan, ou encore les équipes du groupe Editis, pour la France. Ces nombreuses annulations auraient aussi pesé dans la décision d'annuler l'édition 2020.Londres rejoint ainsi le Salon du Livre de Paris, la Foire du Livre de Leipzig ou encore la Foire du Livre de Bologne, dont les éditions 2020 ont été annulées ou déplacées en raison de l'épidémie de coronavirus. Seule la Foire du Livre de Bruxelles, du 5 au 8 mars, maintient son édition.« Nous reconnaissons que les affaires doivent continuer », poursuit la Foire. « Dans cette optique, nous soutiendrons et collaborerons bien sûr avec les exposants et les visiteurs pour faire avancer le monde durant cette période difficile. » Et de donner rendez-vous, comme Livre Paris, en 2021...