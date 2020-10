Coronavirus : le Marché de la Poésie contraint d'annuler sa 38e édition

« C’est avec une grande tristesse et un grand désarroi que nous sommes obligés de nous résoudre aujourd’hui à annuler », indiquent Yves Boudier, président, et Vincent Gimeno-Pons, délégué général du Marché de la Poésie, dans un message.« [P]ar défaut de réponse du préfet », ajoutent-ils, la Foire Saint-Sulpice, qui accueille le Marché de la Poésie, « ne peut rouvrir sans se mettre hors-la-loi ».Le Marché de la Poésie, organisé chaque année Place Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris, devait se dérouler du 21 au 25 octobre 2020, sous la bannière « Pour le livre et la lecture ! » Créée il y a 38 ans par Jean-Michel Place et Arlette Albert-Birot, la manifestation accueille auteurs, éditeurs et créateurs de revues, qui rencontrent leurs lecteurs et vendent des ouvrages.« Fidèle à cet esprit de soutenir surtout ceux qui en ont le plus besoin, les maisons d'édition de création et les poètes qui œuvrent à la création par les mots, le Marché de la Poésie se devait d'être au rendez-vous pour contribuer à aider ces sinistrés du confinement imposé par les mesures sanitaires », expliquaient Yves Boudier et Vincent Gimeno-Pons en mai dernier.