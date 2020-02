Coronavirus : Le salon du livre de Paris 2020 est pour l'heure annulé

ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Covid-19 : "Tous les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné seront annulés", annonce Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé pic.twitter.com/NyjC0DifhW — franceinfo (@franceinfo) February 29, 2020

mise à jour 18 h 50 :

Aucune annulation n’est à cette heure-ci décidée. Nous avons vu l’information du gouvernement, nous suivons le sujet avec attention, et nous serons en mesure de vous apporter davantage d’informations ce lundi. — Livre Paris (@Salondulivre) February 29, 2020

L’objectif est de limiter « le brassage des populations », qui favorise l’épidémie, le gouvernement a décidé d’une politique plus stricte concernant les rassemblements. Dans différents territoires, dont l’Oise, les rassemblements sont interdits jusqu’à nouvel ordre.En revanche, pour le reste du territoire national, « tous les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné seront annulés ». Les préfets recevront les indications nécessaires, pour agir avec les mairies : les manifestations en milieu ouvert pourraient ainsi être annulées également si « elles conduisent à des mélanges avec des populations issues de zones où le virus circule possiblement ».Conséquence directe : le semi-marathon de Paris, prévu ce 1er mars, n’aura pas lieu et d’autres.Les mesures sont pour l’heure provisoires, et pourront évoluer. Mais elles ne le feront qu’en regard de l’évolution de la maladie elle-même, dont pour l’heure personne ne sait comment elle agira dans quelques semaines.À cette heure, le salon Livre Paris remplit les critères de l’annulation : prévu du 20 au 23 mars, l’événement parisien pourrait ne pas échapper à l’interdiction. En Italie, celui de Bologne a choisi de décaler la manifestation, quand la Foire de Londres, elle, maintient ses dates, malgré la défection de trois grands groupes américains Nous mettrons à jour cet article selon les informations que les organisateurs communiqueront.La manifestation parisienne a répondu, dans un message pour le moins opaque, indiquant que plus d'informations seraient communiquées ce lundi. En l'état, Livre Paris qui se déroule dans la Halle 1 de la porte de Versailles réunit bel et bien plus de 5000 personnes – 160.000 visiteurs en 2019, en recul de 2 % sur l'année passée. C'est une « actualité sociale tendue » qui aurait expliqué cette diminution de la fréquentation l'année passée.Reste qu'en l'état, la manifestation tombe bel et bien dans le périmètre de la décision gouvernementale, et remplit les conditions de sécurité évoquées par le ministre. Pas dit que l'avis des organisateurs soit sollicité concernant l'interdiction.