Coronavirus : le Salon international du livre de Bangkok déménage... sur Internet

Livre Paris, la Foire du livre de jeunesse de Bologne, la Foire du Livre de Leipzig, ou encore celle de Londres : de nombreuses manifestations littéraires ont dû être annulées ou déplacées à cause de la pandémie du coronavirus. La tenue du Salon international du livre de Bangkok a également été compromise, victime elle aussi des consignes de sécurité de son gouvernement. Les organisateurs ont toutefois réussi à le maintenir en le relocalisant sur la Toile.





Inauguré le 25 mars 2020, le Salon international du livre de Bangkok se tiendra bien jusqu’au 5 avril 2020. Et ce, tout en respectant les directives concernant la sécurité. Pour ce faire, les organisateurs ont décidé d’aménager l’événement sur Internet. Ainsi, ni déplacement ni contact afin de minimiser les risques de diffusion du virus.



Les visiteurs, devenus alors des internautes, ont accès à la programmation du festival. Tables rondes (à distance, évidemment), conférences, débats sont organisés tous les jours, à des heures précises. Ces événements sont diffusés en direct via la plateforme YouTube.



De plus, les lives sont ensuite publiés sur la plateforme d’hébergement de vidéos. Ainsi, les utilisateurs qui auraient raté un rendez-vous de la manifestation pourront toujours y avoir accès.



Comme le précise



En ce sens, les participants peuvent aussi acheter des livres 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via un large catalogue d’ouvrages publiés sur le site internet de l’événement. Des bons de réductions ont également été mis en place afin de les inciter à l’achat.

En France : des salons littéraires 2.0



Le Salon international du livre de Bangkok n’est pas la seule manifestation littéraire à être organisée sur le web. Plus proche de nous, le Salon du livre d’expression populaire et de critique sociale crée par l’association Colère du présent et organisé chaque année les 1er et 2 mai à Arras.



Si pour des raisons de sécurité évidentes liées aux circonstances sanitaires, la manifestation n’aura pas lieu physiquement, l’association a annoncé dans un communiqué que le rendez-vous serait maintenu. Les organisateurs ont créé un site (pour le moment toujours en construction) spécialement pour l’occasion.



Intitulé



