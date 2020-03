Coronavirus : Leipzig annule sa Foire du Livre, Londres maintient la sienne

À la Foire du Livre de Leipzig, en mars 2016

(Christiane Birr, CC BY-NC 2.0)

Face au coronavirus, la Foire du Livre de Leipzig a aussi baissé les bras : un des plus importants événements littéraires d'Allemagne choisit ainsi la voie de l'annulation, confirmée dans un communiqué. « Le salon de Leipzig a pris la décision en collaboration étroite avec la ville de Leipzig, au grand regret de toutes les personnes impliquées », indique l'événement. L'annulation concerne aussi la convention manga et comics qui se déroule parallèlement.Chacun des visiteurs de la Foire aurait dû fournir une preuve écrite selon laquelle il n'avait pas visité de zones à risques, ou été en contact avec une personne l'ayant fait, ce qui, au vu des 280.000 visiteurs attendus, n'était pas envisageable, indique l'organisation de la Foire. La décision d'annuler l'événement, qui devait se dérouler du 12 au 15 mars 2020, est inédite.Elle fait suite à d'autres annulations, dont celle du Salon du Livre de Paris et du salon Paris Manga, en France. La Foire du livre de Bologne, elle, a été décalée en mai prochain Seule la Foire du Livre de Londres, donc, maintient son édition 2020, comme prévu. Dans un nouveau message adressé aux exposants, l'organisation, assurée par Reed Expositions, annonce qu'elle attend les exposants et les visiteurs du 10 au 12 mars prochain.« Comme cela a déjà été signalé pour ceux qui participent à la Foire, toutes les mesures recommandées par le ministère de la Santé britannique et l'Organisation Mondiale de la Santé seront mises en œuvre, et d'autres seront aussi mises en pratique pendant l'événement », indique l'organisation de la Foire, pour rassurer.Néanmoins, cette édition 2020 sera particulièrement calme, pour ne pas dire clairsemée : Hachette, Amazon, Ingram, Simon & Schuster ou encore Macmillan ont annoncé leurs absences cette année . Et le groupe Editis, contacté par ActuaLitté, a également indiqué qu'il ne ferait pas le déplacement.