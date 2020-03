Coronavirus : Livre Paris 2020 officiellement annulé

À la suite des décisions gouvernementales d’interdire des rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné, nous avons pris avec regret la décision d'annuler l’édition 2020 de Livre Paris.

Je tiens à remercier les nombreuses personnalités qui sur les réseaux sociaux ont témoigné ces derniers jours de leur souhait que Livre Paris ouvre ses portes normalement. Mais notre sens de la responsabilité nous oblige à ne prendre aucun risque avec la santé de toutes celles et ceux qui font le succès de Livre Paris : éditeurs exposants, auteurs, intervenants, partenaires venant de plus de 50 pays, et bien sûr notre public familial de plus de 160.000 visiteurs chaque année.

Livre Paris vous donne rendez vous en 2021 avec de nouvelles promesses et de nouvelles découvertes autour du livre et de la lecture.