Covid : dans le sud-est, un grand festival du livre baisse les bras

En 30 années de manifestation, l’événement n’avait jamais cédé : « Le Festival du Livre de Mouans-Sartoux est un grand rassemblement citoyen autour du livre porté notamment sur les problématiques de l’écologie, du féminisme et de l’inclusion sociale », indiquent les organisateurs.La manifestation devait se tenir du 2 au 4 octobre, mais l’annonce désormais avec amertume : « L’évolution importante de l’épidémie de Covid nous contraint à annuler le 33e Festival du livre de Mouans-Sartoux. »Et d’ajouter : « Nous avons espéré jusqu’au bout pouvoir le faire, nous avons réinventé le festival pour qu’il soit covid-compatible, parce que nous estimons qu’il faut continuer à vivre en s’adaptant au virus. Mais aujourd’hui les conditions sont drastiques : une jauge de 1000 personnes est évidemment intenable. »Avec quelque 60.000 visiteurs chaque année, plus de 500 personnes – dont plus de la moitié de bénévoles – la manifestation est reconnue en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour sa qualité. Un événement qui brille plus que des rendez-vous comme celui de Nice ou de Toulon, nous assure-t-on.« Mouans est assez classique, en tant que salon littéraire grand public, mais extrêmement accueillant », nous garantissent des auteurs.Cette année, la jeunesse devait être la priorité et seront maintenues les animations dans les établissements scolaires.« Nous sommes désolés pour tous nos prestataires qui perdent du travail, les libraires et les éditeurs, les auteurs, nous sommes désolés pour les commerçants, restaurateurs et hôteliers », concluent les organisateurs, dépités.Remerciements nombreux à tous ceux qui se sont engagés. Et rendez-vous en 2021…