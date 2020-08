Covid : les acteurs culturels “les plus impactés” reçus au ministère de la Culture

Abandon, agacement, désolation

photo d'illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Alors que le Premier ministre a prolongé l’interdiction de rassemblement de plus de 5000 personnes au 30 octobre, les manifestations font grise mine. En début de semaine, Jean Castex a souligné que la « situation épidémiologique qui évolue dans le mauvais sens » nécessite des mesures plus drastiques.Cependant, les préfets auront, s’ils garantissent le respect des consignes sanitaires, une certaine marge de manœuvre. C’est que Matignon se dit soucieux du risque de reprise pandémique, et pour ce faire, envisage « le plus possible l’obligation du port du masque dans les espaces publics ».Éviter un second confinement, probablement plus douloureux encore, implique des mesures strictes.Dans ce contexte, la ministre de la Culture tente de son côté d’éteindre les incendies : « Nous recevrons dès la semaine prochaine les organisations professionnelles des secteurs les plus impactés. Nous allons avancer, ensemble. »Ensemble, certes, mais pour les événements littéraires, le spectacle vivant, la situation devient écrasante. Aurélie Hannedouche, du Syndicat des musiques actuelles, l’affirme à l’AFP : « On a un sentiment d’abandon. Agacement, désolation, ras-le-bol, c’est ce que nous ressentons : nous sommes le seul secteur qui n’a pas repris. »C’est que les acteurs des secteurs concernés demandent des mesures d’accompagnement qui seraient prolongées au-delà de 2020. Et pour l’heure, le gouvernement court un peu comme une poule décapitée.Côté Allemagne, on apprend d’ailleurs qu’un concert de Tim Demzko se déroulera à Leipzig avec 4200 volontaires testés négativement à l’entrée de l’événement. L’objectif est de permettre aux chercheurs de l’université Martin-Luther de Halle-Wittenberg, d’évaluer la propagation du Covid Côté festivals et salons littéraires, plusieurs organisateurs nous assurent naviguer un peu à vue. « On reste suspendu aux déclarations, aux annonces, et l’on attend : finalement, c’est ce que l’on peut faire de mieux, bien que ce soit rageant », nous assure l'une des associations.