Créatifs jusqu'à l'immersion : Exhibit vous attend

La nouvelle édition d’« Exhibit ! », dédiée aux arts numériques et présentée au Tetris dans le cadre d’Un été au Havre, aura lieu du 27 juin au 6 septembre 2020. « Exhibit ! » propose un parcours d’œuvres composé d’une exposition grand format, de conférences, d’un fablab et d’ateliers. Cet événement pluridisciplinaire invite le spectateur à une découverte immersive de la création multimédia.









La programmation de cette 3e édition d’« Exhibit ! » a été imaginée en collaboration avec Scopitone/Stereolux, festival d’art numérique à renommée internationale, qui a dû annuler son édition 2020, prévue en septembre, en raison de la COVID-19.



Cette exposition, qui plonge les visiteurs dans un monde imaginaire au carrefour de l’art, des nouvelles technologies et des expériences émotionnelles, reçoit le soutien de la Région Normandie, de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Metropole, de la Ville du Havre et de la DRAC Normandie.

Œuvres interactives



Lors de cette édition 2020, quatre artistes seront à l’honneur : Lawrence Malstaf, Alex Verhaest, Marco Barotti et Julie Stephen Chheng. Plasticien et performeur originaire de Bruges, Lawrence Malstaf situe son univers créatif à la lisière des arts visuels et du théâtre. Pour son exposition grand format au Tetris, il place les visiteurs en immersion au cœur de pièces sensorielles qui invitent à l’exploration et à la contemplation.



« On présente sept œuvres de Lawrence et je suis ravi de l’accueillir. Son boulot est super intéressant et peut dialoguer avec la période que nous venons de traverser car, dans ses performances, se rejouent des actions en lien avec l’enfermement », explique Franck Testaert, le directeur du Tetris, à actu.fr.





Alex Verhaest présente pour sa part un travail pictural basé sur la juxtaposition de la peinture et de la vidéo, Temps mort. Cette installation fait le tour du monde depuis 2015, date à laquelle l’artiste belge a remporté un Golden Nica, l’Oscar de l’art numérique. Fascinée par l’esthétique des tableaux de la Renaissance et bercée par l’univers du jeu vidéo, elle peint au pixel une famille disloquée dans des tableaux numériques.



« Elle fait des tableaux impressionnants qui bougent. Je ne l’ai su que plus tard, mais son travail découle d’une pandémie du Moyen Âge. Une coïncidence, mais cela fait écho à la crise actuelle. »







Avec leurs œuvres interactives, Marco Barotti et Julie Stephen Chheng connecteront quant à eux la nature réelle ou rêvée au monde numérique, « que ce soit par l’animation en réalité augmentée d’animaux de la mythologie japonaise ou par la présence de piverts-robots prenant vie au contact des fréquences électromagnétiques qui nous entourent », précise Le Tetris.

Exhibit 2020, c’est aussi…



Afin de prolonger l’expérience et plonger dans l’univers de la création numérique, un FabLab (atelier de fabrication) est ouvert à tous les « curieux.ses, bricoleur.leuse.s, artistes et citoyen.ne.s », pour leur donner la possibilité de façonner des objets à partir d’outils à commande numérique (imprimante 3D, découpeuse laser, graveuse, etc.).

Des rencontres avec des artistes et workshops seront également proposés suivant le thème du lien entre l’environnement et les technologies.



Crédits image à la une : © Alex Verhaest



— Cynthia Prévot