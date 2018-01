Création d'un Prix du roman d’écologie : six livres sélectionnés

L'association du « Prix du roman d’écologie », qui rassemble des écrivains, professeurs, ingénieur ou encore des directeurs et directrices de fondations, annonce la création de la récompense, qui se donne le rôle de « défricheur ». Elle saluera une littérature où le discours écologique est abordé, ou plus largement les relations entre homme et nature, homme et animal, les relations Nord-Sud... 6 livres ont été sélectionnés, en attendant le lauréat dévoilé en avril prochain.

Fondé par l’association du « Prix du roman d’écologie », le prix vise à distinguer un roman francophone paru en 2017 de grande qualité littéraire où les questions écologiques sont substantiellement présentes. Le lancement de la première édition a eu lieu hier soir, l’occasion de découvrir en détail l’objet de ce prix littéraire et les 6 romans sélectionnés. Le lauréat sera connu en avril 2018.

Faisant le constat d’un champ du roman de l’écologie présent et très divers, l’association a voulu créer un prix littéraire apolitique et transgénérationnel, afin de récompenser un art, la littérature, où le discours écologique est abordé, mais également un art où de nouvelles ambitions écologiques peuvent être formulées.

Le champ du roman d’écologie tel que défini par l’association est divers et peut croiser différentes préoccupations, comme les relations entre êtres humains et nature, la transition économique, sociale, environnementale, les relations entre le Nord et le Sud, ou encore la question animale.

Ce projet, organisé autour d'une association hébergée par la revue Esprit, a pour partenaire le Master de création littéraire de l’École Supérieure d’Art et de Design du Havre et de Rouen, l'École Nationale du Paysage de Versailles et Marseille, La Fabrique écologique ainsi que plusieurs libraires et compte La Poste comme mécène officiel.

Le jury est composé de plusieurs écrivains de renom, parmi lesquels Alexis Jenni, prix Goncourt 2011, et Alice Ferney, Présidente. Autour de ces auteurs, on retrouve également plusieurs libraires et les étudiants du Master de création littéraire et de l’École nationale du paysage, témoignant ainsi de l’aspect transgénérationnel du prix.

Les romans sélectionnés pour la première édition du Prix du Roman d’Écologie sont :

Sauf riverains, Emmanuelle Pagano, P.O.L

Ostwald, Thomas Flahaut, L’Olivier

La Fonte des glaces, Joël Baqué, P.O.L

Sirius, Stéphane Servant, Rouergue

L’Invention des corps, Pierre Ducrozet, Actes Sud

Les Liens du sang, Errol Henrot, Le Dilettante

« Il existe un foisonnement de roman dans lesquels la question écologique est centrale, mais qui ne sont récompensés par aucun prix littéraire. Il ne s’agit pas de créer une énième médaille, mais de créer un prix défricheur, qui fera, je l’espère, découvrir les mondes de l’écologie et encouragera un élan créateur », a déclaré Lucile Schmid, cofondatrice du Prix du Roman d’Écologie.

L'association du Prix du roman d'écologie réunit Lucile Schmid, membre du conseil de rédaction de la revue Esprit et coprésidente de la Green European Foundation, Rémi Baille, étudiant, Dalibor Frioux, consultant, écrivain ; Giulio Giorgi, Ingénieur Agronome, coordinateur département projet de l'École Nationale Supérieure du Paysage ; Laure Limongi, Professeur à l’ESADHaR ; Julien Doussinault, libraire ; Camille Guichard, écrivain ; Alexis Jenni, écrivain ; Cécile Brossollet-Gavriloff, dite Alice Ferney, écrivain ; Sophie-Noëlle Nemo, déléguée à la transition énergétique du groupe La Poste ; Sarah Grau, directrice de La Fabrique Écologique ; Benoît Monange, directeur de la Fondation de l’Écologie politique.



