Création d'un prix en hommage à Nelly-Arcan à l'Université du Québec

Le prix Nelly-Arcan « vise à encourager de jeunes auteurs à interroger et à remettre en question les modèles qui façonnent la société. Il favorisera l'éclosion de regards critiques et percutants sur l'état et l'évolution des mentalités » affirme Marilène Bélanger, avocate et représentante désignée de la famille, dans un communiqué.«Grâce à la famille de cette romancière, dont l’importance n’est plus à démontrer, une étudiante ou un étudiant en création littéraire recevra une aide qui lui permettra à son tour d’écrire » a déclaré la directrice du Département d’études littéraires de l’UQAM, Véronique Cnockaert. « C’est une belle façon d’assurer la postérité de l’écrivaine Nelly Arcan.»Pierre Bélanger, directeur général de la Fondation de l’UQAM, a tenu à remercier les proches de Nelly Arcan « C’est un immense honneur pour l’Université et sa Fondation de pouvoir remettre ce prix littéraire qui porte le nom d’une prestigieuse diplômée de l’UQAM, dont l’œuvre a laissé une trace indélébile dans notre imaginaire collectif.»L’écrivaine québécoise avait en effet obtenu un baccalauréat et une maîtrise en études littéraires à l’Université du Québec à Montréal. Nelly Arcan est l'autrice de Putain (2001), Folle (2004), L’Enfant dans le miroir (2007), À ciel ouvert (2007) et Paradis, clef en main (2009). Mais aussi de Burqa de chair, un recueil de ses essais publié de façon posthume en 2011 aux éditions du Seuil.