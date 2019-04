Création d'un Prix littéraire des campings : la sélection de la première édition

Pour déterminer l’œuvre la plus estivale, le jury composé de journalistes, libraires et clients Homair Vacances, s’est réuni à Paris ce jeudi 18 avril 2019 pour arrêter la sélection de livres répondant à l’ensemble de ces critères : une histoire universelle, un livre épanouissant et populaire, annonce l'organisateur de ce nouveau prix littéraire.La sélection est la suivante :Mes vacances à Morro Bay, Paul Jorion, FayardL’Étincelle, Karine Reysset, FlammarionLes amants de Pompéi, Michel Blondonnet, Albin MichelLa dernière étape, Alfred Azkabade, Hugo & CieL’auteur primé bénéficiera d’une dotation de 2 000 € et d’une importante visibilité de son œuvre, notamment dans les camping-villages et camping-resorts Homair Vacances (accueillant chaque année plus de 100 000 familles) et via les principaux canaux de communication de la marque.« L’idée avec ce nouveau prix est de croiser un phénomène populaire et une aspiration littéraire, c’est- à-dire un temps précieux et salvateur où l’on souhaite déconnecter vraiment d’une part, et s’évader ou se ressourcer par la lecture d’autre part. Le pouvoir de déconnexion du livre sera sans doute un bon critère d’attribution du prix, auquel veillera particulièrement le jury, constitué à la fois d’experts de la profession et de clients Homair Vacances. Ce livre doit avoir cette capacité à faire oublier son smartphone ! », précise Quentin Schaepelynck, directeur général d’Homair Vacances.Le titre du livre du lauréat ou de la lauréate sera connu le 2 juillet prochain.