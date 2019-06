Création d'un Prix littéraire Napoléon Ier : Stéphane Bern, président du jury

Napoléon se fait couronner roi d’Italie le 26 mai 1805 à Milan. Peinture d'Andrea Appiani, 1805

La marque « Ville Impériale », réseau constitué de dix-huit villes possédant un patrimoine historique de premier ordre lié au Premier et au Second Empire et animé par la volonté commune de valoriser ce patrimoine, annonce la création d'un prix littéraire inédite, le Prix littéraire Napoléon Ier.Un premier lauréat sera désigné au mois d'octobre 2019 à l’issue de plusieurs délibérations menées par un jury d’exception, présidé par Stéphane Bern. Le roman lauréat sera historique, et évoquera Napoléon Ier ou la vie sous le Premier Empire (1804-1814).L’Hôtel Shangri-La, 10 avenue d'Iéna dans le 16e arrondissement de Paris, ancienne demeure de Roland Bonaparte, petit neveu de Napoléon Ier, accueillera une soirée de présentation de ce nouveau prix littéraire.La marque « Ville Impériale », à l'origine du prix, lancée le 21 octobre 2011 à l’initiative de la ville de Rueil-Malmaison, réunit différentes villes de France marquées par le passage et le règne de Napoléon Ier. Biarritz, Ajaccio, Nice, Châteauroux, Autun, Rambouillet ou encore Maisons-Laffitte font partie de ce réseau.