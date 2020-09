Création du Prix de L'instant, pour que vivent les romans

« J’étais au début hésitante, il existe déjà beaucoup de prix » nous explique Sandrine Babu, « mais j’aimais cette idée de prix de libraire, de professionnels et de lecteurs. En constatant comment cette idée prenait forme, comment elle se présentait comme fédératrice, nous y avons vu aussi l’opportunité de défendre des titres restés sous les radars des prix littéraires, ou des médias, passés trop inaperçus au cours de l'année ».Fin janvier 2021 aura lieu une première réunion pour établir une sélection parmi les romans francophones parus depuis août 2020. Chaque membre du jury proposera un ou plusieurs livres pour aboutir à une première sélection de 10 livres. En avril sera annoncée une sélection plus resserrée de 5 titres, qui seront soumis à un double vote : celui du jury lui-même et celui des lecteurs, à la fois clients de la librairie, internautes qui la suivent sur les réseaux sociaux, et toutes celles et ceux ayant envie de voter !Le jury (parfaitement paritaire !) du Prix de l’Instant accueille Sandrine Babu , gérante de la libraire L'Instant, Claire Chazal, Héloïse Goy, journaliste culture, Caroline Laurent, écrivaine, Bénédicte Pialat, cliente de la librairie, Joachim Schnerf, écrivain et éditeur chez Grasset, Côme Martin-Karl, écrivain, Gilles Plu, client de la librairie, Paulo Queiroz, qui a un blog culturel et anime des rencontres à la librairie, et Guillaume Perilhou , qui anime par ailleurs lui aussi des rencontres. Les Hôtels Littéraires accueilleront leurs réunions.Le premier Prix de L’Instant sera décerné en juin 2021.Et vous pourrez suivre par ailleurs l’actualité du Prix de L’Instant sur les Facebook et Twitter de la Librairie L’Instant.Le Prix de l’Instant, dont ActuaLitté a le plaisir d’être partenaire, sera lancé ce 14 octobre à la librairie.Librairie L’Instant118 rue de Lourmel75015 Paris