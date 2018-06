Création du Prix Double Dôme, pour des auteurs francophones émergents

Afin d’honorer la tradition et le lien entre le restaurant parisien Le Dôme, Maxime et Édouard Bras, propriétaires, ont eu l’idée de créer, avec le concours de Charlotte Dumas Vorzet du Bureau 2C+, le Prix Double Dôme, qui prendra en compte différentes catégories artistiques : musique, littérature et arts visuels. En attendant le 10 octobre pour la remise du premier Prix Double Dôme, une première liste de sélection est dévoilée.









À la belle époque et dans les années folles, le Dôme était le QG de nombreuses personnalités aimant se retrouver dans ce lieu mythique de Montparnasse : Pablo Picasso, Simone de Beauvoir, Man Ray, Ernest Hemingway... Pour perpetuer la tradition, le Prix Double Dôme viendra renforcer les liens entre l'institution culinaire et les artistes contemporaine.



Il sera décerné chaque année à une et un artistes francophones émergents par un jury paritaire (chaque sélection d’artistes jusqu’aux deux lauréats respecte la parité).



Le 18 juin 2018, le jury s’est réuni pour sélectionner la première liste des noms d’où sortiront le 10 octobre deux personnalités artistiques en pleine ascension, féminine et masculine, futurs lauréats du prix Double Dôme.



Les 12 artistes retenus à l’issue du premier vote sont les suivants :



Côté femmes :

Charlotte Abramov, réalisatrice et photographe

Katrien de Blauwer, plasticienne et photographe

Amélie Cordonnier, auteure de Trancher, 1er roman chez Flammarion

Clara Luciani, chanteuse, pour son 1er album « Sainte Victoire »

Christelle Téa, plasticienne

Mélanie Wenger, photographe



Côté hommes :

Vincent Almendros, auteur de Faire mouche aux éd. de Minuit

François-Henri Désérable, auteur de Un certain Monsieur Pikielny chez Gallimard

Pierre Faure, photographe

Nicolas Foé, chanteur. HER, groupe/musique

Thomas Lévy-Lasnes, peintre



Le jury du prix Double Dôme rassemble :



Côté femmes : Eliette Abécassis (romancière et scénariste), Aure Atika (actrice et réalisatrice), Marie Labory (présentatrice du JT d’Arte), Rebecca Manzoni (chroniqueuse Musique à France Inter), Sandrine Taddéï (programmatrice culture radio et TV) et Natacha Wolinski (critique d’art).



Côté hommes : Edouard Bras (co-propriétaire du Dôme), Olivier Chaudenson (directeur de la Maison de la Poésie– Scène littéraire), Fabrice Gaignault (rédacteur en chef Culture et Célébrités à Marie Claire), Olivier Nuc (chef du service Musique au Figaro), Xavier de Moulins (présentateur du JT de 19H45 de M6, du 66 Minutes de M6 et écrivain) et Jean-Pierre Vigato (grand chef français étoilé et amateur d’art).



Rendez-vous le 11 septembre 2018 pour la publication de la seconde liste, où seront choisis 6 artistes parmi les 12 distingués le 18 juin. La remise du prix Double Dôme aura lieu le 10 octobre.