Création du Prix du bibliothécaire/documentaliste francophone de l'année

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le nom du (ou de la) candidat(e)

La structure où il/elle officie

Les raisons qui font que le/la nominée mérite d'être mise à l'honneur (dans un paragraphe de maximum 500 mots).

Procédure de sélection

des réalisations de la personne nominée : création de nouveaux services innovants pour répondre aux besoins de publics spécifiques améliorant ainsi l'offre globale de la bibliothèque, promotion efficace de la lecture et de l'utilisation des ressources de la bibliothèque, mise en place d'une section dans une entreprise, une organisation ou une autre structure culturelle permettant un gain en visibilité de la bibliothèque, campagnes de communication ou de plaidoyer, etc.



de l'engagement de la personne nominée envers la profession et le métier du bibliothécaire/documentaliste : engagement associatif local, national, international, publications, communications, promotion du rôle des bibliothèques dans leur environnement social et politique, etc.

Tout bibliothécaire ou documentaliste professionnel(le) francophone en activité travaillant dans tout type de bibliothèque ou centre de documentation dans le monde est éligible, indique l'AIFBD. « Par “professionnel(le)”, nous entendons toute personne en possession d'un diplôme en bibliothéconomie et/ou sciences de l'information et/ou ayant une position qualifiée de professionnelle au sein de sa structure documentaire. »Ce prix, dont la première édition a lieu en 2020, se base sur un principe de nomination par un tiers. Les nominations pour le prix du bibliothécaire francophone de l'année peuvent émaner de personnes de la profession, du personnel administratif ou politique, de collègues ou des usagers.Toute nomination doit indiquer :Il est possible d'envoyer des lettres de recommandation ou des documents d'illustration par courriel en supplément d'une nomination. Ces pièces jointes seront prises en considération, mais le paragraphe de présentation reste l'élément principal de sélection par le jury.Deux formulaires de dépôt des nominations sont disponibles, via Google ou Framaform La date limite du dépôt des nominations est fixée au 15 avril 2020. Le nom de la personne lauréate sera communiqué en mai 2020 et le prix sera remis lors du prochain Congrès de l'AIFBD qui aura lieu à Bruxelles les 12 et 13 août 2020.La personne lauréate bénéficiera d'une bourse facilitant la participation au Congrès 2020 de l'AIFBD à Bruxelles et au congrès IFLA 2020 à Dublin. La bourse couvrira l'inscription au congrès AIFBD et l'inscription au congrès IFLA. Une participation aux frais de transport pour venir au congrès AIFBD sera ajoutée à ce pack. Enfin, l'adhésion à l'AIFBD sera offerte pour l'année 2020 et pour l'année 2021.Chaque membre du jury choisira trois personnes nominées et les classera par ordre de préférence. La première personne aura 3 points, la seconde 2 points et la dernière 1 point. La personne ayant totalisé le plus de points dans le classement général remportera le prix. En cas d'égalité, le jury se réunira en comité afin d'échanger leurs opinions et de déterminer le (ou la) gagnant(e) du prix.Le jury se basera sur les paragraphes décrivant les mérites des personnes nominées, en tenant compte :Il ne sera pas tenu compte des auto-nominations, ni des nominations de personnes qui ne sont plus en activité dans un établissement documentaire.