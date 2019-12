Création du prix Jesus Paradis : un cocktail, pour un second roman

Faire rayonner la langue, les auteurs

« Quand je suis arrivée à Paris il y a trente ans, je ne parlais pas un mot de français. Ce sont les rencontres qui m’ont donné l’amour de la langue et l’amour des livres. Et c’est en lisant que j’ai appris le français. Dans le bar que j’ai ouvert à Paris, les clients me voyaient toujours un livre à la main », indique Jesus Borges, la fondatrice de l’établissement (en photo).« Parmi eux, il y avait des écrivains qui habitaient le quartier, qui se connaissaient ou non, que j’ai parfois mis en relation... C’est comme ça que s’est constituée une petite communauté d’auteurs autour de moi... »Et désormais, le prix Jésus Paradis se lance dans la cours des grands : à proximité de Strasbourg Saint-Denis, l’endroit veut rivaliser avec Saint-Germain-des-Prés, pas moins. Et ce, considérant qu’il est possible de « célébrer la langue française, les écrivains et […] le Xe, quartier lui aussi très littéraire ».Le prix consacrera l’autrice ou l’auteur d’un second roman : si le premier marque le temps du désir, de l’aventure, le second « est celui de la confirmation, de la nécessité́ d’écrire, d’un style. Il marque le début d’une œuvre, d’un cheminement », indiquent les créateurs.En association avec la librairie La plume vagabonde et la librairie Michèle Ignazi, l’ouvrage salué sera mis en avant durant une année dans les établissements. Une dotation de 500 € accompagnera également le prix — avec le droit à un cocktail, durant une année, tous les soirs, gratuitement régalé.Le prix sera décerné le 30 mars 2020 pour sa première édition – peuvent concourir tous les livres parus entre le 15 août 2019 et le 15 février 2020. À condition qu’il s’agisse de romans. Un jury de 10 membres se chargera de les examiner.