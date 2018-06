Création du Prix Littéraire des Musiciens

Le premier Prix Littéraire des Musiciens sera décerné à deux auteurs lauréats, pour un roman et un essai, le 23 novembre 2018 à la Philharmonie de Paris, en partenariat avec l'Association Française des Orchestres. Ce nouveau prix récompensera des livres « qui nourrissent la compréhension et l'amour de la musique classique ».

(photo d'illustration, Pierre Vignau, CC BY 2.0)

Afin d'encourager l'accès à la musique classique, Le Prix Littéraire des Musiciens fait le pari des mots. Il récompensera chaque année deux livres, un roman et un essai, qui nourrissent la compréhension et l'amour de la musique classique. Décerné par un jury de musiciens, ce nouveau prix souhaite rendre hommage à ceux qui font vivre la musique au quotidien et veut renforcer les liens entre les artistes et le public.

C'est un prix de lecteurs dont le jury réunira chaque année des personnalités ambassadrices de la vie musicale et artistique française : solistes, compositeurs, membres des grands orchestres français et un écrivain.

Le jury de cette première édition rassemble Richard Galliano, accordéoniste, compositeur, Dana Ciocarlie, pianiste, Philippe Hersant, compositeur, Jean-Claude Pennetier, pianiste, Céline Moinet, hautboïste, soliste et membre de la Staatskapelle de Dresde, Nora Cismondi, hautboïste, Orchestre National de France, Élodie Guillot, altiste, Orchestre Philharmonique de Radio France, Christelle Hammache, altiste, Orchestre National de Lille, Jérôme Pinget, violoncelliste, Orchestre Philharmonique de Radio France, Constantin Serban, violoniste, Orchestre National des Pays de la Loire, et Véronique Olmi, écrivain, auteure de Bakhita (Albin Michel), Prix du Roman Fnac 2017.

La sélection des livres sera placée, en premier lieu, sous le signe de l'accessibilité, et sera dévoilée fin août, avec 8 titres (4 essais et 4 romans environ). La remise du prix aura lieu le 23 Novembre 2018 à la Philharmonie de Paris, en partenariat avec l'Association Française des Orchestres, à l'occasion des 10 ans de l'événement Orchestres en Fête.

Le Prix Littéraire des Musiciens a été créé par Alexandra Diaconu, directrice de Legato Agency.