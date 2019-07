Creativ’Book : une 6e édition du livre au futur, en novembre

Le livre audio, toujours en guest star

Des innovations à destination de 400 visiteurs seront à découvir, parmi lesquels des directeurs généraux, des directeurs des achats, des directeurs fabrication, directeurs techniques, directeurs marketing.Le salon Creativ’Book, Le Livre au Futur a pour vocation d’aider les professionnels à créer de nouvelles sources de revenus en adoptant une stratégie transmédia (print et digital) et à développer de nouveaux usages.Cet événement permet également de découvrir un concentré de savoir-faire et d’expertises englobant la totalité des étapes de l’édition du livre, de la production jusqu’à la diffusion.Les chiffres de l’étude de GfK sur la consommation de livres et en particulier de livres audio, seront dévoilés lors du déjeuner qui accueillera 130 personnes.Les inscriptions seront ouvertes début septembre.