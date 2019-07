Cressida Cowell nouvelle lauréate du Prix Waterstones Children's

Luigi Novi — CC BY 4.0



Le Waterstones Children’s est un poste initialement attribué au Royaume-Uni une fois tous les deux ans à « un écrivain ou illustrateur de livres pour enfants afin de célébrer des réalisations exceptionnelles dans leur domaine ».Des centaines d’organisations littéraires et éducatives de tout le Royaume-Uni ont été invitées à soumettre des candidatures pour le nouveau lauréat. Le prix est financé principalement depuis 2019 par l'enseigne Waterstones.Une bourse de 15 000 £ est offerte pour le mandat de deux ans et le lauréat reçoit une médaille d’argent lors d’une cérémonie.Cressida Cowell publie en 2003, How To Train Your Dragon ? aux éditions britanniques Hodder & Stoughton. Le titre est traduit un an plus tard en français par Antoine Pinchot en Comment dresser votre dragon ? chez J’ai lu. Quelques années plus tard, en 2010, Dreamwork adapte l’ouvrage avec la célèbre trilogie Dragons.Elle inaugure son mandat de deux ans avec la « children’s laureate charter », une « liste de tâches géantes » destinée à promouvoir l’accès des enfants aux livres et à partager le plaisir de la lecture, de l'écriture et de l'imagination avec les jeunes du pays.Cette liste est constituée de 10 points, notamment : « Accéder à de nouveaux livres dans les écoles, les bibliothèques et les librairies. Pouvoir demander conseil à un bibliothécaire ou à un libraire qualifié. Avoir le choix dans ce qu’ils [les enfants] lisent. Se reconnaître dans un livre. Assister à une rencontre auteur au moins une fois. »Elle déclare au public du Shakespeare’s Globe theatre à Londres : « La gloire est télévisuelle, les librairies ferment, les bibliothèques ferment, les bibliothécaires disparaissent, les espaces pour réviser diminuent, les parents sont épuisés, les enfants sont sur la console Nintendo... Partout où l’on regarde, c’est impossible et c’est de plus en plus impossible. Mon problème préféré. Heureusement, tous ceux qui ont lu mes livres savent que j’aime les quêtes. Une quête est idéaliste : il y a des obstacles impossibles à surmonter et beaucoup de gens vous diront de ne pas vous donner la peine d’essayer. Une quête est aussi pratique — pour progresser il faut agir. »Pour Cressida Cowell, il est nécessaire que l’on donne des ressources et des moyens aux bibliothèques publiques du Royaume — Uni. Elle poursuit : « Il est vraiment impossible pour un enfant de devenir un lecteur par plaisir si ses parents ou les personnes qui s’occupent de lui n’ont pas les moyens d’acheter des livres, s’il ne va pas dans une bibliothèque publique et si son école primaire n’a pas de bibliothèque », dit-elle.Un autre point de sa liste consiste à plaider en faveur d’espaces plus créatifs pour les enfants, notamment au cours de leur parcours scolaire. Par exemple, demander aux enseignants de « laisser aux enfants 15 minutes tous les vendredis pour écrire ce qu’ils veulent dans un livre spécial ».Le dernier point de la charte de Cressida Cowell est d’« avoir une planète pour lire ». Dans ses titres, elle aborde régulièrement le thème de l’environnement et de l’écologie. Elle conclut : « Les enfants savent que les problèmes les plus importants auxquels nous sommes tous confrontés sont les défis environnementaux auxquels le monde est confronté. Et même si les adultes abandonnent souvent lorsqu’ils sont confrontés à un problème impossible, cela ne dérange pas les enfants, et leur croyance en la magie et à l’impossible peut faire en sorte que cela se produise ».Via The Guardian