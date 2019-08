Cujo, d'après Stephen King, restauré en haute définition

Cujo, un gentil saint-bernard appartenant au mécanicien local, est mordu par une chauve-souris enragée et contracte rapidement le virus. Lorsque Donna Trenton et son petit garçon Tad se rendent chez lui, ils ignorent que le propriétaire vient de se faire dévorer par son chien. À la place, ils sont accueillis par Cujo, bien décidé à ne pas laisser partir ses proies. Surtout depuis que leur voiture est tombée en panne…

Disponible pour la première fois dans une restauration en haute définition, Cujo est à redécouvrir parmi les nombreuses adaptations des romans de Stephen King. Le roman a été publié en 1981 et sa traduction française, signée par Natalie Zimmermann pour Albin Michel en 1982. Le film, lui, est sorti en 1983, et Lewis Teague récidivera en 1985 avec Cat's Eye, sur un scénario de Stephen King.Le synopsis est le suivant :Le DVD proposera un commentaire audio de Lee Gamblin, auteur du livre Nope, Nothing Wrong Here : The Making of Cujo, ainsi qu'un making-of, tandis que le Blu-Ray comprend les bonus précédents, ainsi que plusieurs entretiens, notamment avec l’actrice Dee Wallace.Le film sera disponible le 18 septembre 2019.