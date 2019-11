Cyril Herry, lauréat de la 9ème Voix des lecteurs

« Même si n'importe quel bout de terre ici-bas appartient toujours à quelqu'un, la forêt reste la forêt : pas celle des hommes, celle des mythes ; celle des rêves et des peurs. On aura toujours peur au fond des bois à la nuit venue, quoi qu'on dise ».



Hans a neuf ans. Et sa vie va basculer deux fois en l'espace de soixante-douze heures : la première quand sa mère lui annonce que l'homme auprès de qui il a grandi n'est pas son père. La deuxième quand sa mère décide qu'il est temps pour lui de partir à la rencontre du vrai, de celui qui s'en est allé il y a dix ans, Alex, qui vit maintenant en pleine forêt, loin des hommes, à quelques centaines de kilomètres de là.

La Voix des lecteurs est le prix littéraire de Nouvelle-Aquitaine organisé par ALCA Nouvelle-Aquitaine et décerné par les groupes de lecteurs. Il récompense tous les ans un auteur de création littéraire (roman, poésie, théâtre...), résidant en Nouvelle-Aquitaine, édité au cours des douze derniers mois. Il est doté de 1500 € et est accessible à tous les lecteurs, grâce à un partenariat national avec l'association Valentin Haüy qui met les 5 livres à disposition en version audio.Pour la 9e édition, plus de 1020 lecteurs réunis en 163 groupes, en Nouvelle-Aquitaine et en France créés en bibliothèques, librairies, CE, dans le TER, en famille, entre amis, voire en maison d'arrêt.Cyril Herry a donc été récompensé pour Scalp, « roman noir, huis clos à ciel ouvert s'apparente à une tragédie », selon le jury.Le résumé de l'éditeur pour Scalp :Auteur vivant en Haute-Vienne, Cyril Herry a été éditeur et créé les éditions Écorces avant de diriger la collection Territori à La Manufacture de livre entre 2015 et 2017 (qui a révélé Franck Bouysse et Antonin Varenne). Il a ensuite décidé de se consacrer à l'écriture.La sélection de cette 9e édition se retrouve à cette adresse