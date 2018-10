D'autres adaptations des livres de Neil Gaiman à venir chez Amazon

Vous avez aimé American Gods ? C'est le moment de se réjouir, car l'auteur Neil Gaiman vient de signer un contrat avec Amazon Studios, qui laisse ainsi augurer un certain nombre d'adaptations. Ce qui signifie que toutes les séries adaptées de l'œuvre de Gaiman seront diffusées sur Amazon Videos, avec un accès privilégié et gratuit pour les abonnés Prime.

Déjà engagé dans plusieurs projets de séries à gros budget, dont l'un d'entre eux centré sur Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, pas moins, Amazon ne ménage pas ses efforts. La multinationale vient ainsi de s'offrir, apparemment, l'ensemble des droits d'adaptation des œuvres de Gaiman — à l'exception de celles déjà adaptées, évidemment.

Gaiman avait signé un contrat avec Fremantle, une autre société de production, pour l'adaptation de son livre American Gods : après une première saison plutôt bien accueillie, la série a connu quelques déboires, avec le départ de plusieurs responsables haut placés de la production. Apparemment, ce contrat avec Fremantle serait arrivé à son terme avec la signature de celui avec Amazon Studios.



La quête première des exclusivités

Jennifer Salke, dirigeante d'Amazon Studios, a elle-même annoncé la nouvelle lors d'une conférence. Gaiman a travaillé avec les équipes d'Amazon pour l'adaptation de Good Omens (De bons présages en VF), qu'il a coécrit avec Terry Pratchett. « Ce sont des gens intelligents, totalement enthousiastes, qui n'ont pas peur que Good Omens soit différent et qui sont aussi déterminés que moi à créer quelque chose d’exceptionnel et de passionnant », a souligné Gaiman dans un communiqué.



Gaiman s'est lui-même beaucoup investi dans l'adaptation en série de Good Omens, et a passé les 18 derniers mois à écrire 6 épisodes de la série.

Pour le moment, le programme des adaptations à venir n'a pas été annoncé par Amazon. Et très certainement une course à l'échalotte pour le géant américain : en effet, Netflix et Harlan Coben ont passé un accord très similaire, pour le portage en séries et films des ouvrages du romancier... Un contrat sous conditions, évidemment.







