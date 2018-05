D'Europe en Amérique, le salon du livre de Téhéran, non censuré

Des éditeurs persans basés en Europe et en Amérique du Nord organisent depuis trois ans, en mai, un « Salon du livre non censuré » (Tehran Book Fair, Uncensored), en même temps que le Salon du livre de Téhéran en Iran.







Éditeurs, auteurs et traducteurs de langue persane se réunissent dans différentes villes européennes et nord-américaines afin de diffuser des livres persans (notamment censurés en Iran) et des livres sur l’Iran (traduits en français, anglais, allemand…).

Une occasion unique pour connaître la littérature et les écrits qui échappent aux mains des censeurs. Une littérature libre. Des voix étouffées qui s’expriment.

Du 4 au 27 mai 2018, le Salon du livre non censuré se tiendra dans les villes suivantes :

· Londres (UK), 4-6 mai / lieu : The Library for Iranian Studies

· Markham (Ontario, Canada), 5 mai / lieu : BamdadBook Store

· Cologne (Allemagne), 8-9 mai / lieu : ForoughBook Store

· Hambourg (Allemagne), 10 mai / lieu : Rothenbaumchaussee34

· Paris (France), 11-12 mai / lieu : FondationCharles Léopold Mayer

· Paris (France), 13 mai / lieu : Palais de la Femme



Autres lieux et dates à venir pour la fin du mois de mai sur le site Uncensored book.