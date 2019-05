D'Hokusai aux Pokémons, une exposition mangas hors normes au British Museum 

Le British Museum de Londres.

(Image parhurk de Pixabay)

Le directeur du musée Hartwig Fischer a déclaré à l’occasion du lancement de l’exposition le 23 mai : « Prenant appui sur la tradition pluri-séculaire du Japon, les meilleurs mangas ont le pouvoir visuel de nous enthousiasmer et de nous attirer dans leur monde, grâce à des trames narratives inventives qui éveillent nos émotions ».L’exposition est consacrée non seulement à l’histoire du manga mais aussi à sa place dans la société japonaise et à la culture développée par les fans, le cosplay par exemple.Ceux qui ne connaissent rien, ou du moins pas grand chose, à cet univers, profiteront de cette exposition pour apprendre à lire un manga correctement . Ils pourront ensuite découvrir le travail d’ Osamu Tezuka (1928-1989) , à l’origine du personnage d'Astro Boy ; ils trouveront aussi des esquisses de Dragon Ball. Des oeuvres moins conventionnelles sont aussi représentées, via le travail de Gengoroh Tagame et ses représentations du sadomasochisme.Mais l'exposition n’est pas au goût de tout le monde. Dans les colonnes du Guardian , Jonathan Jones questionne le principe de l’exposition consistant à tirer des parallèles entre les grands maîtres japonais et les mangas contemporains. « Et puis quoi encore, on a va comparer Rembrandt et Denis la Malice? », s’amuse-t-il. Bref, il ne recommande pas trop l’expo, lui attribuant seulement deux étoiles sur cinq, jugeant que le musée aurait pu mieux faire.On entend déjà les fans s’insurger et crier au mépris. Rassurez-vous, dans le même journal, David Barnett publie une tribune en réponse où il explique que le manga a toute sa place au British Museum, en cela qu’il ne faut pas négliger l’apport du genre à la culture contemporaine. Il met aussi en avant l’intérêt de ce dialogue entre les oeuvres.Vous avez jusqu’au 26 août de cette année pour visiter l’exposition et vous faire votre propre opinion, à condition de vous acquitter d’un ticket d’entrée pour le moins onéreux (20 £ sans réduction).via The Japan Times