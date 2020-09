D'illustres occidentaux malmenés dans des estampes japonaises 

< >



CULTURE : 2500 estampes japonaises à

télécharger grâce à la Bibliothèque du Congrès

Le grand naturaliste John James Audubon se bat avec un rat qui a dévoré son travail ; le chien de l’historien et poète Thomas Carlyle a renversé une lampe qui a mis le feu à ses notes ; l’épouse de Richard Arkwright, inventeur de la machine à filer, brise sa création ; le créateur de la machine à vapeur Watt James Watt subit la colère de sa tante impatiente ; le célèbre potier Bernard Palissy doit brûler les meubles de sa famille pour maintenir le feu de son four...Les grands inventeurs occidentaux, qui ont contribué à la révolution industrielle, semblent vivre un enfer drolatique, emprisonné dans des gravures japonaises sur bois. La Bibliothèque de l’Université de Tsukuba date ces estampes de 1873, une période d’intenses relations entre Occident et Japon.Bien que les choses semblent mal tourner pour nos célébrités européennes, le texte qui accompagne chaque image révèle une morale plus positive, que l’on pourrait traduire par : « Si au début vous ne réussissez pas, essayez à nouveau », autrement dit : persévérance et abnégation.Le ministère de l’Éducation souhaite ici encourager les jeunes japonais à prendre le relais de ces sommités occidentales. Les illustrations laissant entendre que la nation japonaise a les qualités pour réussir à rattraper, voire à dépasser ces modèles industrieux.Via The Public Domain Review