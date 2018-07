D'une mer à l'autre : en septembre, Collioure fête le livre

D’une mer à l'autre, Festival du Livre de Collioure, les 7, 8 & 9 septembre 2018. « Quand la fiction rencontre l’histoire ». Tel sera le thème sur lequel débattront quatre auteurs de fiction venus d’horizons très différents...









Alfons Cervera (Espagne), Guiomar De Grammont (Brésil), Sasha Filipenko (Biéloussie) seront en effet invités cette année. Le conférencier spécialiste de littérature britannique Kevin Barry (Irlande) animera la soirée du vendredi soir consacrée à Patrick O’Brian, avec la projection du film Master and Commandant. La Bande dessinée sera représentée par Hélène Aldeguer (France).



« La question sous-jacente », souligne Gildas Girodeau Directeur Artistique du Festival, « est celle de la légitimité du romancier à aborder les thèmes historiques. Le journaliste rend compte des événements, l’historien les remet dans un contexte global. Le romancier apporte-t-il une vision plus humaine et finalement plus compréhensible à la globalité historique ? Ou au contraire la rend-il plus confuse, plus partiale ? »



Une quinzaine d’éditeurs et une quarantaine d’auteurs du Roussillon seront présents sur les stands, ainsi que les festivals partenaires (Toulouse Polars du Sud et Delta Noir) et les Médiathèques Intercommunales. La toute nouvelle médiathèque de Collioure située sur la place du Général Leclerc, le cœur du Festival, sera inaugurée à l’occasion de cette fête du livre colliourenc.



Durant les deux jours d’exposition, Place du général Leclerc, quatre ateliers thématiques seront ouverts au public. Les Tables rondes se succéderont, et deux librairies (Librairie Torcatis, et Llibreria Catalana) proposeront un grand choix de livres en présence d’auteurs en dédicace.



Dimanche matin, une randonnée littéraire nous conduira à la rencontre des lieux fréquentés par quatre auteurs ayant vécu au village (Patrick O’Brian, Jean-Marc Reiser, Antonio Machado, Boris Darnaudet).