“D’une rive à l’autre” : 160 ans d'amitié culturelle franco-japonaise

Monet - Pont au-dessus d'un bassin de nymphéas (Joel Abroad - CC BY-NC-SA 2.0)

À l’occasion du 160e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France, les écrivains japonais et français échangeront sur les résonnances existant entre les deux cultures. Le symposium sera principalement animé par Hitonari Tsuji.Poète, écrivain et réalisateur de métier, il insiste sur les « 160 ans de relations d’amitié [qui] unissent les deux pays ». Toujours selon Hitonari Tsuji, le mouvement du japonisme serait né en France tandis que la littérature et la philosophie françaises commençaient à influencer le Japon moderne.« Pour approfondir ces regards réciproques, nous réunissons dans ce symposium de grandes auteures japonaises et françaises, avec le désir de comparer l’état de la littérature du XXIe siècle dans les deux pays et de faire naître de ces échanges une nouvelle amitié » explique l'écrivain japonais.La première partie sera animée par Christine Lévy qui présentera l’œuvre des trois auteures japonaises invitées et analysera le rôle des femmes écrivaines dans la littérature japonaise d’après-guerre. Elle mettra également en avant « Joryû bungaku » (la littérature féminine) au Japon.La deuxième partie sera également dirigée par Christine Lévy qui, cette fois-ci, mettra l'accent sur les liens qui unissent la littérature française et japonaise à travers un dialogue entre les auteures des deux pays.Enfin, le symposium se clôturera avec un cocktail littéraire avec, en complément, une démonstration de calligraphie japonaise par le calligraphe Maaya Wakasugi.Les événements se dérouleront principalement au Salon Pasquier et au restaurant le Victoria de l'Hôtel Bedford, situé au 17 rue de l'Arcade, 75008.