Damien Luce reçoit le prix Folire 2018 pour Claire de plume

Damien Luce vient de remporter le prix Folire 2018 pour Claire de plume (Héloïse d’Ormesson). Le prix lui sera remis le 14 décembre au Centre hospitalier de Thuir, dans les Pyrénées-Orientales, lors d’une cérémonie présidée par le chanteur et romancier Cali, parrain de cette huitième édition du prix Folire et auteur d’un premier roman, Seuls les enfants savent aimer (Editions du Cherche-Midi)

Dans Claire de plume , Damien Luce raconte l’histoire d’une petite fille (sa sœur) née avec six doigts à chaque main et qui, selon les médecins, n’avait que quelques semaines à vivre. Et voilà que Claire, portée à bout de cœur par sa famille, malgré les facéties de ses chromosomes, grandit, apprend à lire, à écrire, à s’affirmer. Ce texte évoque le quotidien d’une famille ayant vécu de l’intérieur le problème du handicap.Né à Paris en 1978, Damien Luce est pianiste, compositeur et comédien. Il a fait ses études musicales au Conservatoire supérieur de Paris et à la Juilliard School de New York. Son premier roman, Le Chambrioleur, a été salué pour sa sensibilité et son élégance vespérale.Damien Luce était en lice aux côtés d’ Héloïse Guay de Bellissen pour Dans le ventre du loup (Flammarion) et de Pierre Demarty pour Le petit garçon sur la plage (Verdier).Créé en 2011 et doté de 2 000 euros par la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, mécène du prix, le prix Folire est une distinction littéraire attribuée à un jeune écrivain francophone par des lecteurs handicapés psychiques ou souffrant de maladie mentale.Chaque année, un comité se réunit pour sélectionner trois ouvrages. Le lauréat est ensuite choisi par les patients au cours de groupes de lecture. En 2018, 18 groupes de lecture, répartis dans 3 établissements de santé de la Région Occitanie, le Centre Hospitalier Léon-Jean Gregory (Thuir) , la Fondation bon sauveur (Albi) et le Centre hospitalier Gérard Marchant (Toulouse) ont réuni près de 150 votants.L’année dernière, le prix Folire a été décerné au livre de Nicolas Robin, Roland est mort (Anne Carrière).