Damon Lindelof prend les rênes de la série Watchmen, pour HBO

Ce n'était un secret pour personne, particulièrement les amateurs, mais HBO a officialisé la production et la diffusion d'une série adaptée de l'univers Watchmen, créé par Alan Moore et Dave Gibbons à la fin des années 1980. Damon Lindelof, à l'origine des séries Lost et The Leftlovers, s'est vu commander une saison par HBO, tandis que les noms du casting se révèlent petit à petit...

Le temps de l'attente a commencé : il y a quelques jours, HBO a officiellement annoncé la diffusion de la première saison de la série tirée de Watchmen pour 2019. L'accroche « Rien n'est jamais vraiment terminé » promet de nouveaux développements au sein de l'univers créé par Alan Moore et Dave Gibbons, géré depuis quelques années par DC Comics.

L'éditeur exploite d'ailleurs généreusement la licence, malgré l'opposition farouche d'Alan Moore : peu avant la publication de Before Watchmen, en 2012, une série de préquels à Watchmen écrits et dessinés par différents artistes, Moore avait copieusement critiqué DC. Pour l'instant, l'auteur n'a pas vraiment donné son avis sur la série, mais cela ne saurait sans doute tarder.

Damon Lindelof, créateur de Lost et The Leftlovers qui écrira la série Watchmen, considère de son côté que la poursuite de l'univers Watchmen est une tâche tout ce qu'il y a de plus noble. « Le fait qu'il [Alan Moore] ait repris des personnages existants, qu'il n'a pas créé, pour leur donner de nouvelles histoires, et qu'il proclame maintenant : “Vous n'êtes pas autorisé à faire cela avec les personnages emblématiques que j'ai créés”, cette hypocrisie me conforte dans le fait de reprendre son travail », affirme Lindelof.

Il fait bien sûr référence à plusieurs histoires de Moore, autour du Joker, de Batman ou encore de Swamp Thing, autant de personnages que Moore n'a pas lui-même créés, mais auxquels il a fourni de nouvelles histoires.

Pour revenir à la série, c'est Nicole Kassell qui réalisera le pilote : la réalisatrice a déjà travaillé sur The Killing. Le casting affiche déjà une ribambelle de noms, et pas des moindres : Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Adelaide Clemens, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers, Dylan Schombing, Lily Rose Smith ou encore Adelynn Spoon en font partie.



Pour le moment, aucun détail n'a été fourni quant aux rôles.

Comme l'avait annoncé Lindelof en mai dernier, la série Watchmen proposera des aventures inédites, ainsi que des personnages totalement inconnus : certains du comic original devraient toutefois faire leur retour, dans un cadre contemporain.

via Variety