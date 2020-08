Danijel Žeželj rend hommage à Van Gogh en noir et blanc

< >

Noir et blanc, narration muette, Danijel Žeželj a choisi l'économie de moyens pour évoquer la vie et l'œuvre de Vincent Van Gogh dans son ouvrage. La Galerie Glénat, dans le 3e arrondissement de Paris, expose une vingtaine de planches tirées de cet album, ainsi que d'autres issues d’albums antérieurs, King of necropolis (Mosquito, 2009) et Starve (Urban, 2017), et une douzaine d’illustrations grands formats à l’encre de Chine et à l’huile.Dans l'album, chaque chapitre se termine par une lettre de Van Gogh : « Un matériau à fleur de peau, dont Žeželj s’est inspiré pour retranscrire visuellement les joies, les peines et les violents remous de l'âme de Van Gogh », indique l'éditeur. Au total, une quinzaine de lettres retracent les 17 dernières années de la vie du peintre.Danijel Žeželj est né en 1966 à Zagreb, en Yougoslavie. Après des études à l'Académie des Beaux-Arts de Zagreb, l'artiste aux multiples talents se fait repérer en 1993 par l'éditeur italien Editori del Grifo qui publie son premier roman graphique, Il ritmo del cuore, préfacé par Federico Fellini.Peintre, illustrateur et auteur de plus de vingt romans graphiques, il part en 1995 vivre à Seattle aux États-Unis où il commence à travailler pour DC comics et plus particulièrement pour la collection Vertigo. En parallèle, son travail est publié dans The New York Times Book Review, The San Francisco Bay Guardian, The Stranger et The Washington Chronicle et ses œuvres vont s'exporter dans de nombreux pays.Il développe également l'expression de son talent multifacettes à travers des performances multimédia combinant art visuel et musique, mais aussi des films d'animation.Galerie GlénatCarreau du Temple – 22, rue de Picardie 75003Du mardi au samedi de 11h à 19h