Dans les valises de Jean Genet

Plongée au coeur de l'homme et de l'oeuvre

Entré par effraction en poésie avec la publication du Condamné à mort en 1942, Jean Genet rédige ses premiers livres en prison, mais se retire de la scène littéraire au moment même où son théâtre le fait connaître dans le monde entier. Il dit alors avoir renoncé à écrire.Et pourtant, durant près de vingt ans, d’une chambre d’hôtel à l’autre, du camp de Chatila à la Goutte d’Or, des ghettos noirs d’Amérique à la petite ville de Larache au Maroc, il transporte dans ses minces bagages les matériaux d’une œuvre rêvée, où sa vie entière est consignée, de sa jeunesse perdue à ses dernières péripéties politiques.En avril 1986, quelques jours avant sa mort, Jean Genet confie à Roland Dumas, son avocat rencontré pendant la guerre d’Algérie, deux valises de manuscrits. Un mois plus tard parait son ultime chef d’œuvre, Un captif amoureux.Durant trente-quatre ans, ces valises ont dormi dans le secret du cabinet de l’avocat, avant que celui-ci ne décide d’en faire don à l’IMEC. Grâce à l’exposition présentée à l’abbaye d’Ardenne et au livre qui l’accompagne, les trésors qu’elles abritent sont pour la première fois portés à la connaissance et ouverts au public.C’est la matière vive d’un véritable atelier d’écrivain qui est ici mise à jour un extraordinaire fouillis de manuscrits, de notes personnelles, d’esquisses, de coupures de presse annotées, de pages arrachées dans des livres, de lettres, de dessins.On y trouve aussi bien les avant-textes de son dernier chef-d’œuvre qu’une foule d’écrits totalement inédits sur son enfance, le Japon ou le jazz, des scénarios de film non réalisés, des projets de livre sur les mouvements qui ont secoué le monde des années 1970 et 1980, que ce soit Fraction Armée rouge, la révolte dans les prisons, les Black Panthers ou les combattants palestiniens.Chacune de ces pièces raconte une histoire singulière et toutes portent la marque d’une des plus surprenantes aventures littéraires de notre temps.Grand connaisseur des œuvres de Jean Genet, dont il a édité les textes posthumes et codirigé l’édition du Théâtre complet dans la Bibliothèque de la Pléiade, Albert Dichy est auteur d’ouvrages critiques et d’articles sur la littérature contemporaine.II a également été commissaire de plusieurs expositions consacrées à des écrivains, notamment : Kateb Yacine (IMA), Georges Schehadé (Musée Sursock, Beyrouth), Pierre Guyotat (Cabinet Gallery, Londres), Pierre Seghers (Musée du Montparnasse) ou Jean Genet (MUCEM). Il est directeur littéraire de I'lMEC, dont il a accompagné la création et le développement.Un ouvrage complète l’ensemble, rédigé par Albert Dichy, Les valises de Jean Genet, rompre, disparaître, écrire, aux éditions de l’IMEC, à paraitre le 22 octobre. Deux valises pleines d’inédits, réunissant brouillons, cahiers, dessins, correspondances, notes et coupures de presse, resituées dans leur contexte.