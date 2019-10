Dante's inferno : une série inspirée de la Divine Comédie avec un Dante 2.0

(illustration de la Divine Comédie par Gustave Doré)

(illustration de la Divine Comédie par Gustave Doré)

Il s'agira cette fois-ci d'une série dramatique, développée par la chaîne américaine Freeform. Comme tout grand chef d'oeuvre de la littérature, la Divine Comédie a déjà été revisité moultes fois, il fallait donc miser sur un projet original. Dante's inferno, le titre original, transpose le poème du XIVe siècle dans un Los Angeles contemporain, avec, pour personnage principal, une adolescente.Grace Dante, dont la vie n'est qu'enfer. Entre une mère toxicomane et un frère perturbé, cette jeune fille d'une vingtaine d'années a dû abandonner tous ses rêves, jusqu'au jour où tout lui réussit, étrangement... École, carrière, amour, tout lui sourit. Mais le parrain de toute cette bonne fortune n'est autre que le Diable lui-même. Et pour le déjouer, Grace devra l'affronter dans les obscurs souterrains de Los Angeles.Le célèbre duo Ethan Reiff et Curys Voris connu notamment pour la série Knightfall seront en charge du scénario, aux côtés de Nina Fiore et John Herrera (The Handmaid's Tale et The Purge). Danielle Claman Gelber fera également partie de l'équipe de production. Elle est connue pour avoir produit la série Chicago.Pour le moment, aucune information sur le casting n'a été révélée. La date de sortie est elle aussi inconnue. Quant au choix de la plateforme de streaming de distribution, les hypothèses sont ouvertes. On sait déjà que la grande série originale de la chaîne américaine, Pretty Little Liars, est entièrement hébergée sur Netflix...via Deadline