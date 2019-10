David Cronenberg réalisera l'adaptation de son roman pour Netflix

(Canadian Film Centre, CC BY 2.0)

Naomi Seberg et Nathan Math sont amants, mais ne se croisent que dans des hôtels d'aéroports. Photojournalistes, ils sont toujours à la recherche d'histoires sensationnelles. Celle de Célestine et Aristide Arosteguy, philosophes libertins, a tout pour attirer Naomi. Célestine a été retrouvée morte et on suspecte son mari, qui s'est enfui, de l'avoir assassinée et d'avoir dévoré des parties de son corps. Naomi part sur ses traces. De son côté, Nathan enquête à Budapest sur un chirurgien clandestin. En couchant avec une des patientes, il contracte la « maladie de Roiphe », que l'on croyait disparue. Nathan s'envole alors pour Toronto, afin de rencontrer le médecin qui a identifié ce mystérieux syndrome...

Consumed, paru en 2014 chez Hamish Hamilton et traduit en 2016 chez Gallimard par Clélia Laventure sous le titre Consumés, passera bientôt de l'écrit à l'écran. L'auteur du roman lui-même, David Cronenberg, se chargera de la réalisation de cette mini-série diffusée par Netflix.Le résumé de l'éditeur pour Consumés :L'intéressé a lui-même annoncé la nouvelle lors du Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, précisant qu'il serait le scénariste de l'adaptation, actuellement en phase de préproduction.David Cronenberg a réalisé plusieurs épisodes de séries, dès les années 1970 et dans les années 1990. Son dernier film, Maps to the Stars, remonte à 2014.via World of Reel