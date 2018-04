David Foenkinos, parrain de Quartier du Livre, fête Mai 68

Du 23 au 30 mai 2018, l'association Vivre Livre, avec le soutien de la Mairie du 5e, organise dans tout l'arrondissement et pour la quatrième année consécutive, le festival Quartier du Livre, regroupant plus de 250 événements pour tous les publics autour de l'écrit.





David Foenkinos, parrain de l'édition 2018

"Sous les pavés, les livres" : Mai 68 à l'honneur

Le mercredi 23 mai de 18h à 20h, un débat place de la Sorbonne sur le thème « Mai 68, et après ? »

Le mercredi 23 (demi-finale) et le lundi 28 mai (finale), un concours d'éloquence de l'université Paris I : « Mai 68, sous les pavés les livres »

Le jeudi 24 mai, de 17h30 à 19h30, « Sous les pavés, la philosophie », débat avec Frédéric Worms et Perrine Simon-Nahum en Salle des Actes de l'ENS (45 rue d'Ulm)

Le jeudi 24 mai, de 18h à 19h, « De 1460 à Mai 68 : révoltes étudiantes et révolutions à Sainte-Barbe », atelier d'écriture avec l'Association amicale des anciens barbistes

Le jeudi 24 mai, à 19h, « Votre Mai 68 », table-ronde à la librairie Le Comptoir des Lettres (52 boulevard Saint-Marcel)

Le vendredi 25 mai, à 18h30, conférence « Le Mai 68 des écrivains » à la librairie Maruani (171 boulevard Vincent Auriol 75013)

Le dimanche 27 mai, de 14h30 à 15h30, rencontre « mai 68 et un engagement pacifiste, mais aujourd'hui ? », avec Camille Naish, auteur de « Black Lamb. Un palimpseste », dont la comédienne Marie Chavelet lira des extraits à l'Espace l'Autre Livre (13, rue de l'École Polytechnique)

Le lundi 28 mai de 18h à 20h, débat « Mai 68 à l'ESPCI » à l'ESPCI (10 rue Vauquelin)

Le mardi 29 mai de 18h à 20h30, une conférence sur « Les filles de Mai 68 » avec Michèle Perrot, Ludivine Bantigny, Philippe Lejeune et Monique Bauer, organisé par le Comité Quartier Latin en salle des Mariages de la mairie du 5e



Accès à la culture pour tous

« À la découverte des métiers du livre » : visite guidée du Panthéon, suivie de la visite d'un atelier de dorure et reliure, découverte des bouquinistes et rencontre avec l'un d'eux, visite d'une librairie et échanges avec le libraire autour de son métier, rencontre avec un auteur à la mairie du 5e et enfin visite libre de la librairie éphémère.

« Autour de la littérature policière » : visite du musée de la Préfecture, visite de la Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) et échange avec les bibliothécaires sur la place du roman policier dans la littérature, rencontre avec le libraire de L'Amour du Noir, un des derniers libraires spécialisé de Paris, rencontre avec un auteur à la mairie du 5e et visite libre de la librairie éphémère.

En lançant le festival Quartier du Livre en 2015, l'association Vivre Lire, sous l'impulsion de Florence Berthout, maire du 5e arrondissement, a voulu célébrer la richesse historique et culturelle qui fait la notoriété de ce quartier et mettre en lumière la diversité des savoir-faire des libraires et éditeurs du 5e arrondissement. Cet événement s'inscrit dans un objectif plus large de préservation du patrimoine littéraire et de maintien des commerces culturels de l'arrondissement.L'association Vivre Lire, créée en 2014 est animée par des entrepreneurs et des habitants du Quartier Latin, mobilisés autour du livre et de la passion de l'écrit.La 4e édition du Quartier du Livre a pour parrain l'écrivain David Foenkinos. Auteur de romans à succès tels que La Délicatesse (2009) ou Charlotte (2014), pour lequel il a remporté le Prix Renaudot, le Prix Goncourt des Lycéens et le Globe de Cristal du meilleur roman de l'année, tout en étant finaliste du Prix Goncourt.David Foenkinos a également participé à l'écriture de scénarios de cinéma, d'abord avec son frère Stéphane, avec lequel il réalise un court-métrage intitulé Une Histoire de Pieds (2006), puis l'adaptation de son roman La Délicatesse(2011). En 2014, il adapte aussi son roman Les Souvenirs, réalisé par Jean-Paul Rouve et qui dépasse le million d'entrées en France. En 2017, il réalise - à nouveau avec son frère Stéphane - le film Jalouse, comédie avec Karin Viard.Ancien élève de la Sorbonne, David Foenkinos connaît bien le Quartier latin.Le festival Quartier du Livre, qui se tient dans l'arrondissement de la Sorbonne, ne pouvait évidemment pas oublier lesPlusieurs événements phares auront lieu autour de ce sujet :En partenariat avec Arcadi (l'Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Île-de-France) deux parcours seront proposés pour 160 élèves de lycées de la Région Île-de-France les jeudi 24, vendredi 25, lundi 28 et mardi 29 mai :