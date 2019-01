David Foenkinos présidera la destinée de Lire à Limoges 2019

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Né en 1974, David Foenkinos publie son premier roman, Inversion de l’idiotie, en 2002 chez Gallimard et remporte le Prix François Mauriac. La reconnaissance de l’auteur se confirme deux ans plus tard avec la publication du roman Le Potentiel érotique de ma femme qui reçoit le prix Roger Nimier.En 2009, David Foenkinos publie La Délicatesse qu’il adaptera au cinéma aux côtés de son frère Stéphane. Une activité de cinéaste qu’il poursuivra comme réalisateur avec le film Jalouse (2017), ou en tant que scénariste avec le film Lola et ses frères (2018).Son roman Le Mystère Henri Pick sera porté à l’écran par Rémi Bezançon en 2019 avec Fabrice Luchini et Camille Cottin dans les rôles principaux.Sorti à l’occasion de la rentrée littéraire 2014, son livre Charlotte est récompensé par le Goncourt des lycéens et par le prestigieux Prix Renaudot. Son œuvre est traduite dans une quarantaine de langues.Également membre du prix Régine Deforges, David Foenkinos sera présent pour remettre le prix au lauréat de la 4ème édition, sous le chapiteau le vendredi 3 mai, après l’annonce à Paris le 2 avril.Lire à Limoges, du 3 au 5 mai 2019, temps fort de la programmation culturelle de la Ville de Limoges, est classé parmi les dix plus grandes fêtes du livre en France. Chaque année, plus de 300 auteurs viennent présenter la production littéraire nationale et régionale lors de tables rondes, entretiens, lectures, remise de prix et dédicaces.La littérature jeunesse est également mise à l’honneur avec de nombreuses rencontres dans les établissements scolaires et un espace dédié aux ateliers et spectacles jeunesse sous le chapiteau.Cette année, Lire à Limoges aura pour thème central la famille, pregnant dans les productions littéraires depuis la rentrée de l’automne 2018 avec les idées sous-jacentes de transmission, d’héritage, d’hommage, d’émancipation.Le Salon accueillera notamment la philosophe Fabienne Brugère pour la Masterclass Philo, le vendredi 3 mai à 14 h à l’Opéra de Limoges, sur le thème de l’hospitalité, sujet éminemment actuel et politique.