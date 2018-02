David Grossman, lauréat du Prix Israël de Littérature 2018

L'écrivain israélien David Grossman, lauréat du prix Man Booker pour son livre Un cheval entre dans un bar en 2017, a reçu le Prix Israël de Littérature pour l'année 2018. La prestigieuse récompense décernée par l'État d'Israël a été remise à Grossman pour l'ensemble de son œuvre, qui rassemble romans, essais et ouvrages pour la jeunesse.

David Grossman, en 2007 (Yaffa Phillips, CC BY-SA 2.0)



Le Prix Israël de Littérature a été remis à David Grossman par le ministre de l'Éducation Naftali Bennett, rapporte l'Associated Press. « J'étais très ému d'annoncer à David Grossman qu'il avait reçu le prix Israël de Littérature pour la 70e année de l'État hébreu », a déclaré ce dernier. « Depuis le début des années 1980, David Grossman a pris une place centrale dans la culture israélienne et demeure l'une des voix les plus profondes, passionnantes et influentes de notre littérature. »

Né le 25 janvier 1954 à Jérusalem, David Grossman est l'un des écrivains israéliens les plus célèbres au monde. Il a notamment signé Le Sourire de l'agneau, traduit par Gisèle Sapiro au Seuil en 1983, Une femme fuyant l'annonce, traduit par Sylvie Cohen au Seuil en 2011 et prix Médicis étranger la même année. Côté jeunesse, il a notamment écrit Les Aventures d'Itamar, traduit au Seuil en 2013 par Emmanuel Moses et publié avec des illustrations de Charlotte des Ligneris.

Le Prix Israël de Littérature, remis par l'État d'Israël, avait été vivement critiqué en 2015 lorsque le Premier ministre Benyamin Netanyahou avait écarté trois membres du jury pour discours critique vis-à-vis de l'État. Le Prix semble désormais plus tolérant, en témoignent les positions parfois critiques de Grossman.

En janvier dernier, David Grossman avait ainsi signé une lettre au gouvernement israélien pour réclamer le non-renvoi des réfugiés venus de l'Érythrée et du Soudan.