De la Colombie au Vietnam, capturer la lecture en clichés noir et blanc

Depuis le début du mois de juillet, la médiathèque Toussaint à Angers accueille l’exposition de photographies « La lecture dans le monde » de Thierry Penneteau. Un ensemble de clichés en noir et blanc qui saisissent des lectrices et des lecteurs des quatre coins du monde.







Créée en 2017 en collaboration avec la ville de Dinan, l'exposition « La lecture dans le monde » rassemble plus de 35 années de photographies prises par Thierry Penneteau lors de ses voyages. « C’est la commune qui m’a contacté après avoir visité mon exposition “Voyage en noir et blanc” organisée à la Maison internationale des poètes et des écrivains de Saint Malo » se souvient le photographe, contacté par ActuaLitté.



« Elle voulait que l’on mette en place quelque chose ensemble, alors on a commencé à regarder dans mes archives ». Et devant ces nombreuses photographies de rues, le thème de la lecture s’est démarqué.



Une exposition en constance construction

Depuis, l’exposition de photographies parcourt la France et ne cesse de s’enrichir au fur et à mesure des expéditions de Thierry Penneteau. « C’est un projet évolutif, toujours en construction. Je continue de photographier des lecteurs et des lectrices pendant mes voyages, et les intègre ensuite à la galerie » reprend-il.



Ainsi, les clichés les plus récents qui composent l’exposition de la médiathèque Toussaint ont été pris en février dernier, en Colombie. Entrelacé de photographies argentiques, « La lecture dans le monde » propose une plongée dans l’évolution technique de la photographie.



Si l’exposition rassemble une grande diversité de clichés, ils sont cependant tous en noir et blanc. Un choix influencé par l’un de ses grands amis photographes, Paul Almálsy. « Il répétait tout le temps qu’il ne fallait utiliser la couleur que lorsqu’elle était nécessaire, que lorsqu'elle apportait quelque chose d’important à l’image. Mais si on veut se consacrer sur le message essentiel porté par le seul cliché, il faut utiliser le noir et blanc, car la couleur distrait toujours l’œil humain. »



Et d’ajouter : « Pour cette exposition, je voulais montrer que la lecture était quelque chose d’universel. »





“La lecture... la clé qui m’ouvrait le monde” (Simone de Beauvoir)

Espagne, Angleterre, Algérie, Colombie, Japon, Nouvelle Zélande, Russie, Vietnam, l’exposition est également une invitation au voyage, un peu à l’image de la lecture.



« Quand je photographie des lecteurs, ils ne s’en rendent souvent pas compte. Alors je vais les voir, et je leur montre le cliché. Mais ils étaient tellement absorbés dans leur lecture, ils étaient ailleurs, dans leur ouvrage. La lecture, c’est ce qui fait voyager le monde, et les gens. »



C’est d’ailleurs grâce à un ouvrage que Thierry Penneteau a eu, lui aussi, envie de découvrir le monde : Voyage d’une Parisienne à Lhassa d’Alexandra David-Néel. « J’étais tout jeune, j’avais 18 ans, je suis parti trois mois aux États-Unis, accompagné de mon seul appareil photo. » Aujourd’hui âgé de 61 ans, cet artiste qui se décrit comme « photographe-voyageur » a exploré plus de 70 pays.



L’exposition sera présentée à la médiathèque Toussaint à Angers jusqu’au 12 septembre. Un concours de photographies devrait être organisé pour célébrer l’évènement, avec, à la clé, un cliché de Thierry Penneteau à gagner.



« La lecture dans le monde » sera ensuite visible à Nogent-sur-Marne et Saint-Germain-en-Laye en janvier prochain, avant de partir pour la Normandie et plus exactement pour Pont-Audemer au printemps 2021.



Pour en découvrir davantage sur le travail de Thierry Penneteau, c’est à cette adresse.



Informations pratiques

« La lecture dans le monde », entrée gratuite

jusqu'au 12 septembre 2020

Médiathèque Toussaint 49 Rue Toussaint, 49100 Angers



Photographies : crédit Thierry Penneteau