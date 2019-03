De la curiosité à la découverte littéraire : le Passa Porta Festival 2019

Le Passa Porta Festival est un festival d’auteurs qui partagent avec le public différentes expériences littéraires. C’est une occasion unique pour tous les curieux de rencontrer de grands noms de la littérature et de faire également des découvertes en un seul week-end. Ces artistes proviennent de 21 pays différents et écrivent en 14 langues au total.Deux fils rouges se dégagent lors de cette édition : « l’actualité » et « le lecteur ». Le festival offre aussi l’opportunité de découvrir des créations littéraires : des œuvres publiées récemment, des performances inédites et des textes ou illustrations créés spécialement pour le festival.