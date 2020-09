De la lecture à foison pour les lycéens d'Île-de-France

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - Valérie Pécresse, présidente de la région IDF

Au cours de la matinée de lancement de cette 10e édition, la sélection des 40 ouvrages en compétition cette année sera dévoilée. Cette sélection est réalisée parmi les parutions de l'année 2019-2020, sur l'avis d'un comité de lecture composé d'enseignants, formateurs, bibliothécaires et libraires franciliens, dans un souci de diversité.Ce prix littéraire rassemble dans chacun des 8 départements d'Île-de-France, 5 classes de seconde, première ou terminale, générales ou professionnelles, autour de 5 livres et de leurs auteurs. Soit 40 classes de 40 lycées et CFA d'Île-de-France, autant de librairies et bibliothèques, et les auteurs de 40 œuvres contemporaines, sans distinction de genres (roman, poésie, bande dessinée, etc.).D'octobre 2020 à mars 2021, les élèves auront l'opportunité de rencontrer les auteurs qui leur feront découvrir toutes les facettes de la littérature d'aujourd'hui. Ils voteront en février pour leurs ouvrages préférés et se retrouveront en mars 2021 au Salon Livre Paris pour la remise du prix au huit auteurs lauréats.La Région Île-de-France prend en charge l'achat des livres auprès des librairies partenaires et remet aux professeurs, à l'occasion du lancement du Prix, un bon d'achat (chèque-lire) pour chaque élève, d'un montant de 18 € à utiliser dans la librairie partenaire.Chaque classe est ainsi dotée de 40 ouvrages en compétition et de plusieurs lots de 5 livres. Lors de la remise des prix, chaque jeune juré se voit à nouveau remettre un chèque-lire de 12 euros à utiliser au Salon Livre Paris.Avec notamment Les Leçons de littérature, ce prix illustre la volonté de la région de faire des lycées la porte d'entrée de la culture, mais aussi de développer l'accès au livre et à la lecture, et de participer au dynamisme de l'économie du livre.