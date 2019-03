De la poésie sans livre : Ma parole !

Un foisonnement de paroles et de rencontres

La volonté d'affranchir les distances et d'interagir





C’est pour permettre à ce Parler Vrai d’éclore que Guillaume Garnier, Udon Radio en partenariat avec l’association Allamma, qui œuvre pour le respect de toutes les cultures, ont voulu créer un espace pour que ces paroles poétiques chantées, jouées soient enfin échangées avec le plus grand nombre.Au fil de la journée se succéderont concert de musique mandingue, rencontres poétiques et musicales (rock-jazz-spoken word), poésie arabe, expositions de photos et de peintures, ateliers d’écriture, poésie numérique, scènes ouvertes, cuisine mésopotamienne…Comme l’annonce Guillaume Garnier, organisateur de cette première édition : « Un flot de paroles, de rencontres et de partage inondera le 6 b ! Nous souhaitons avant toute chose que cet événement soit participatif, diversifié, multiple, que des rencontres naissent grâce au mot sous toutes ses formes. »En effet, le public sera au cœur de cette journée, avec des scènes ouvertes, des ateliers d’écriture ouverts à tous, des performances participatives, en plusieurs langues. Le public aura même l’opportunité de découvrir une cabine poétique étrange et merveilleuse pour détonner le mot, le TYPOMATIC !Pour Guillaume Garnier : « Un espace de partage poétique nouveau va voir le jour ce dimanche 10 mars. »L’intégralité des spectacles du Festival sera diffusée sur les ondes par l’équipe d’Udon Radio qui disposera de son propre studio et fera vivre l’évènement avec des interviews d’artistes et d’invités surprises. Tous les amoureux des mots, qui ne pourront se déplacer, auront tout de même la possibilité de participer au Festival grâce à un chat interactif.

Au programme, on retrouvera...



Moneim Rahma : homme de culture, journaliste, écrivain, poète et défenseur des droits de l’homme, performera ses écrits sur scène, accompagné d’acteurs et de musiciens.

Sara Bourre : concert-poésie.

Raphaël Sarlin-Joly : concert-poésie.

Camille Brantes : poète

Touroumou Touroumou : duo acoustique composé de Sory Papus Diabaté célèbre bassiste originaire de Guinée Conakry et de Tiphaine Deligne au balafon et au chant.

Valentin Pirollo : artiste plasticien



